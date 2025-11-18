D3: Spielabbruch in Reisdorf

Was am Wochenende los war

Die Partie zwischen Reisdorf und Luna Oberkorn wurde am Sonntag beim Stand von 3:2 zugunsten der Hausherren kurz vor Schluss abgebrochen. Nähere Informationen zu der Ursache für diese Entscheidung liegen uns z.Z. noch nicht vor, es solle aber ein Sonderbericht des Schiedsrichters folgen. Entsprechend muss auf die Entscheidung des Verbandsgerichts gewartet werden, bis man Weiteres berichten kann. Brouch gewann nach einer überlegen geführten 1.Halbzeit, nach welcher man u.a. durch einen Doppelpack von Portal bereits mit 3:0 führt, am Ende überraschend mit 4:2 in Wilwerwiltz, welches Mitte der 2.Hälfte das mögliche Anschlusstor zum 2:3 verpasste, da man einen Elfmeter verschoss. Mit diesem Sieg ist Brouch in der Tabelle an seinen Gastgebern vorbeigezogen und ist neuer Zweiter.

Beckerich ist zurück in den Top 4: ein knapper 2:1-Erfolg gegen Perlé beendete ein Mini-Tief mit zwei Spielen in Folge ohne Sieg. Roli lupfte den Gästetorwart in der 21.‘ zum 1:0 und Mitte des zweiten Abschnitts legte Beckerich das 2:0 nach (66.‘). Per Elfmeter gelang Perlé in der Schlussphase noch das Anschlusstor, doch auch 8 Minuten Nachspielzeit reichten nicht mehr zum Punktgewinn. Colmar-Berg legte gegen Grevels los wie die Feuerwehr und führte nach 10 Minuten bereits mit 2:0. Noch vor dem Pausentee erhöhte man auf 4:0. Grevels konnte zwar zeitnah auf 4:1 stellen, mehr war aber nicht mehr drin für die Gäste, das spätere Schlussergebnis stand entsprechend schon nach 45 Minuten fest.

