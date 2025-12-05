D3: Reisdorf korrigiert Patzer vom Wochenende

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Mittwoch los war

Wilwerwiltz ging am Mittwoch früh bei Luna Oberkorn in Führung, welche dann bis zur Spielstunde Bestand hatte. Danach hatte man die Rechnung ohne Patrick Monteiro gemacht. Nicht nur, dass dieser einmal ausgleichen konnte (1:1, 60.‘): nach erneuter Kiischpelt-Führung war er auch mit dem 2:2 zur Stelle und schnürte am Ende sogar einen Hattrick zum abschließenden 4:2-Heimsieg. Ob die Gäste in der Schlussphase einbrachen oder woran es am Ende lag, haben wir ihren Spielertrainer Edis Osmanovic gefragt:

Osmanovic: „ Sie (Luna) waren im 2.Abschnitt besser während wir keine Lösungen im Spiel nach vorne fanden“

„Wir haben stark begonnen und spielten eine gute 1.Halbzeit. Wir standen und verteidigten gut und hatten gute Aktionen. In der 2.Hälfte verletzte sich unser Stürmer Denis (d.Red: Dragolovcanin). Dadurch hatten wir während zehn, fünfzehn Minuten eine schwierige Phase, da wir bereits mehrere Ausfälle wegen Arbeit, Verletzungen und Krankheit zu beklagen hatten.

Von der Bank konnte nicht mehr gleichwertig eingewechselt werden. Luna spielte nach der Pause aber auch anders, sie waren aggressiver und pressten höher. Sie waren im 2.Abschnitt besser während wir keine Lösungen im Spiel nach vorne fanden. Physisch wurde es auch schwierig, die letzten fünfzehn oder zwanzig Minuten waren wir nicht auf dem Maximum und Luna hat mit jungen Spielern davon profitiert.“

Mit dem gleichen Resultat setzte sich Colmar in Beckerich durch und schließt nach Punkten zu seinen Gastgebern vom Mittwochabend auf. Die ASC ging durch einen Freistoß aus rund 25 Metern in Führung (0:1, 15.‘), danach bäumte sich der FCB auf, jedoch ohne Erfolg. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Colmar und als der Toptorschütze der 3.Division, Pol Petit, nach einem langen Zuspiel auf 0:3 stellte, war die Vorentscheidung zum späteren 4:2-Auswärtssieg gefallen.

Perlé unterlag Brouch klar. Schon nach 7‘ gerieten die Hausherren im Anschluss an einen Freistoß durch ein Kopfballtor in Rückstand (0:1), welche diese Mitte des 1.Abschnitts durch einen Fernschuss ausbauen konnten (0:2, 19.‘). Das zeitnahe vermeintliche Anschlusstor wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Nach einer Ampelkarte für Gästespieler Smit (35.‘) gestaltete sich das Geschehen in der Folge wenig ereignisreich. Erst in der Schlussphase schraubten die Gäste das Ergebnis in Unterzahl weiter in die Höhe, am Ende war es ein relativ souveräner 4:1-Erfolg. Reisdorf zeigte bei Schlusslicht Grevels eine Reaktion auf das Debakel vom letzten Wochenende und gewann mit 7:1. Entscheidender Akteur war Dany Gomes, dem vier Tore gelangen, zudem bereitete er einen weiteren Treffer vor.