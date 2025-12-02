D3: Reisdorf geht gegen Beckerich unter

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Wilweriltz gab sich am Samstag gegen Grevels keine Blöße und gewann auch das dritte Aufeinandertreffen mit dem FC Excelsior. Mit einem 7:1 wurde es eine klare Angelegenheit. Gilles Schmitz gelang dabei ein Hattrick und einen großen Anteil daran, dass man nur noch einen Punkt von der Spitzen entfernt ist. Die torärmste Partie des 10.Spieltages war das Duell zwischen Colmar und Perlé, das die Gastgeber durch einen Treffer von Tormaschine Petit nach 20 Minuten zu ihren Gunsten entschieden. Der FC Les Ardoisiers vergab 10 Zeigerumdrehungen später die Riesenchance auf den schnellen Ausgleich, als man einen Elfmeter verschoss. Bis zum Abpfiff sollte es beim knappen ASC-Vorsprung bleiben.

Im Spitzenspiel geriet Reisdorf gegen Beckerich mit 1:7 unter die Räder. Zur Pause lagen die Gäste bereits mit 6:1 vorne, ehe der 2.Abschnitt im Vergleich ereignislos verlief, ehe Etinof den Schlusspunkt setzte. Sechs verschiedene Torschützen trugen sich beim FCB in die Liste ein, Kerger traf doppelt zur frühen 2:0-Führung.

Collé: „selber erstaunt, dass wir es so einfach hatten“

Luca Collé, Vizepräsident von Beckerich, zum Spiel: „Bei uns hat alles gepasst und Reisdorf hat die 1.Halbzeit aber komplett verschlafen. Sie hatten das erste Spiel bei uns in Beckerich ja verdient gewonnen und wir waren selber erstaunt, dass wir es so einfach hatten. Reisdorf verschoss sogar noch einen Elfmeter. Bei ihren Torchancen war unser Keeper dann aber auch immer zur Stelle. Für unser Nachholspiel am Mittwoch sind im Prinzip alle Spieler anwesend.“

Brouch kam gut in sein Heimspiel gegen Luna und ließ einigen verpassten Chancen das 1:0 per Kopfball von Da Silva folgen (20.‘). Doch dann wachten die Gäste auf und drehten das Ergebnis binnen 10 Minuten (1:1, 25.‘, 1:2, 35.‘). Nach einer knappen Stunde ließen sie das 1:3 folgen, so dass eine Vorentscheidung gefallen war. Das Anschlusstor der Hausherren unten links ins Eck fiel zu spät, um noch einmal zum Ausgleich zu kommen (2:3, 90.‘+2).

Nachholspiele am Mittwoch

Einige Beteiligte aus Vereinen der unteren Ligen zeigten sich aufgrund potenzieller Abwesenheiten von Spielern für Nachholspiele unter der Woche auf Social Media nicht erfreut über diese Neuansetzungen. Da die 3.Division am kommenden Wochenende eigentlich schon in der Winterpause sein sollte, ist diese Kritik durchaus nachvollziehbar. Trotz der heftigen Heimniederlage sollte Reisdorf in Grevels favorisiert sein, die restlichen Partien lassen sich allesamt relativ offen an.

Am Mittwoch

Hinweis

