D2S2: Moutfort setzt sich ab

Was am Mittwoch los war

Schouweiler gewann ein wichtiges Duell im Tabellenkeller. Am Mittwoch bezwang man Aufsteiger US Esch trotz frühen Rückstands und nach einer überlegen geführten 2.Halbzeit mit 5:1 und setzte damit ein klares Zeichen sowie sich selbst vom Gegner ab. Kayl-Tetingen lag zur Halbzeit mit zwei Toren Vorsprung vorne, dann verkürzte Gastgeber Dalheim unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Bis in die Schlussviertelstunde hinein blieb es spannend, dann machte Lavinas Goncalves den 4:1-Gästeerfolg mit einem Doppelpack klar. Das Topspiel Gasperich – Biwer ging ohne Tore in die Halbzeitpause. Nach flachem Zuspiel in die Mitte traf Hensel 10 Minuten nach dem Seitenwechsel zum 0:1 (55.‘), kurz darauf verpassten die Gäste es, nachzulegen. Hirschle glich schließlich in der 76.‘ zum späteren Endstand von 1:1 aus.

Moutfort gewann knapp mit 1:0 gegen Steinfort und baute damit seine Tabellenführung aus. Entscheidend wurde es nach rund einer halben Stunde. Zunächst krachte ein Freistoß an die Latte, dann sah Gästespieler Pinto Guimaraes die Rote Karte (31.‘) und es gab Elfmeter für die Gastgeber. Diesen verwandelte Perrey zur Entscheidung (1:0, 32.‘). Die Gäste blieben trotz Unterzahl nicht chancenlos und kamen durchaus zu gefährlichen Aktionen, zu einem Punktgewinn sollte es jedoch nicht reichen. Mit einem 6:2-Erfolg gab sich die AS Red Black in Lasauvage keine Blöße und zieht nach Punkten mit Biwer gleich.

Hin und her ging es in Ehleringen, wo die Hausherren nach einer Viertelstunde gegen Aspelt in Führung gehen sollten, aber nur kurz danach den Ausgleich kassierten (1:1, 23.‘). Dieser entstand durch das erste von zwei Zarfani-Toren. Danach sollten bis in die Schlussphase hinein keine Tore fallen, ehe Zarfani erneut zuschlug und die Red Boys in Führung brachte (1:2, 85.‘). Zum Sieg sollte dies aber nicht reichen, in der Nachspielzeit glich Peixoto Roque für Ehleringen aus (2:2, 90.‘+4). Durch einem Hattrick von Teles Santos noch vor der Pause bezwang Küntzig Schlusslicht Nörtzingen mit 3:0 und holte damit seinen vierten Sieg in Serie.

Der 13.Spieltag

Ehleringen kann am Sonntag gegen Nörtzingen einen wichtigen Schritt von unten weg machen. Lasauvage bietet sich gegen Küntzig die Gelegenheit, zum Gegner des Tages aufzuschließen während Leader Moutfort Nachbar Aspelt in der Favoritenrolle empfangen wird. In Gasperich kommt es zum Stadtderby gegen die Red Black Luxemburg. Biwer (2.) ist in Schouweiler zu Gast und Kayl-Tetingen (5.) dürfte gegen die US Esch auch über die besseren Karten verfügen.

Am Sonntag

Hinweis

