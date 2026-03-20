D2S2: kann Küntzig den Anschluss an die Top 4 herstellen? Spitzentrio vor lösbaren Aufgaben, wichtige Partien für Gasperich und Nörtzingen von Paul Krier · Heute, 14:07 Uhr · 0 Leser

Küntzig (in blau) tritt in Tetingen an – Foto: Guy Braun

Für Schlusslicht Nörtzingen wird die Luft so langsam dünn. Gegen Schouweiler ist man im Prinzip zum Siegen verdammt, doch gegen eine ausgeglichene Mannschaft wie die der Étoile Sportive werden es der schwächste Sturm und die schwächste Abwehr schwer bekommen. Steinfort dürfte sich nach den Schlagzeilen der vergangenen Wochen wieder auf den Fußball konzentrieren. Die Aufgabe am Sonntag wird dabei schwer genug, kommt doch der Tabellenzweite Red Black Luxemburg in den Westen. Auch vom noch jungen Fusionsverein gibt es Neuigkeiten: Vereinspräsident Manuel Cruz hat FuPa gegenüber seinen Rücktritt mitgeteilt. Der Tabellendritte Biwer wird gegen Aspelt, das noch nicht sicher gerettet ist, als Favorit antreten. Das nominelle Spitzenspiel findet zwischen Kayl-Tetingen (4., 31 Punkte) und Küntzig (6., 25) statt. Im Falle eines Auswärtssieges kämen die Gäste auf 3 Punkte an die Union 05 und damit im Idealfall auch an Platz 4 heran. Der Trend spricht jedoch für den Fusionsverein.