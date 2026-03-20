D2S2: kann Küntzig den Anschluss an die Top 4 herstellen?

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Für Schlusslicht Nörtzingen wird die Luft so langsam dünn. Gegen Schouweiler ist man im Prinzip zum Siegen verdammt, doch gegen eine ausgeglichene Mannschaft wie die der Étoile Sportive werden es der schwächste Sturm und die schwächste Abwehr schwer bekommen. Steinfort dürfte sich nach den Schlagzeilen der vergangenen Wochen wieder auf den Fußball konzentrieren. Die Aufgabe am Sonntag wird dabei schwer genug, kommt doch der Tabellenzweite Red Black Luxemburg in den Westen. Auch vom noch jungen Fusionsverein gibt es Neuigkeiten: Vereinspräsident Manuel Cruz hat FuPa gegenüber seinen Rücktritt mitgeteilt.
Der Tabellendritte Biwer wird gegen Aspelt, das noch nicht sicher gerettet ist, als Favorit antreten. Das nominelle Spitzenspiel findet zwischen Kayl-Tetingen (4., 31 Punkte) und Küntzig (6., 25) statt. Im Falle eines Auswärtssieges kämen die Gäste auf 3 Punkte an die Union 05 und damit im Idealfall auch an Platz 4 heran. Der Trend spricht jedoch für den Fusionsverein.
Trainer Mersudin Licina: „Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir alle Spiele gewinnen, auch das gegen Küntzig. Unser Ziel ist, den direkten Aufstieg zu schaffen und nicht über die Relegation. Wir verfügen über ein gutes Aufgebot. Gegen Red Black wurden wir vom Schiedsrichter bestohlen, ich war am Punkt, dass wir das Spiel wiederholen lassen wollten.
Gegen Küntzig wird es nicht leicht, mit Blick auf die anderen Partien des Wochenendes und vor allem auf Verfolger Gasperich dürfen wir keine Punkte verlieren. Doch Küntzig hat auch eine gute Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen und ernst nehmen müssen. Unser Ziel ist es natürlich, zu gewinnen.“
Dalheim ist mit zwölf Punkten aus den letzten vier Spielen gut in Schuss, weshalb wir Vorteile für das Heimteam gegen ein wenig konstantes Ehleringen sehen. Gasperich sollte gegen Lasauvge eigentlich über die bessere Ausgangslage verfügen, doch ein Selbstläufer wird diese Partie für die Hauptstädter nicht. Die US Esch (13.) empfängt dann noch den Spitzenreiter aus Moutfort – wie die Rollen dort verteilt sind, dürfte kein Geheimnis darstellen.
Am Sonntag
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.