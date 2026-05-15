 2026-05-15T07:40:27.399Z

Ligavorschau

D2S1: Im Tabellenkeller ist es noch spannend

Wer wird Meister, Erpeldingen oder Harlingen? Wichtige Partien für Westvereine.

von Paul Krier · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Erpeldingen hat den Aufstieg in der Tasche, ist aber noch nicht Meister
Erpeldingen hat den Aufstieg in der Tasche, ist aber noch nicht Meister – Foto: Steve Dehm

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2.Div - 1.Bez
Erpeldingen
Vianden
USBC01
Böwingen

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Harlingen (2.) empfängt am Sonntag ein schwächelndes Böwingen, das kürzlich den Trainer gewechselt hat, in der Favoritenrolle. Holen die Green Boys einen Punkt, sind auch die letzten mathematischen Zweifel aus dem Weg geräumt und man steigt in die 1.Division auf. Man kann im Idealfall sogar noch Meister im 1.Bezirk der 2.Division werden. Pratzerthal-Redingen hat den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss noch nicht sicher. Ulflingen, das ebenfalls seinen Trainer getauscht hat, plant bereits für die neue Saison. Im Duell zweier zuletzt schwacher Teams ist ein Sieg für den FCPR Pflicht. Rambrouch ist seinerseits auch noch nicht gerettet. Die Aufgabe gegen den Tabellenführer Erpeldingen, der bereist als Aufsteiger feststeht, wird alles andere als leicht.

Berdorf-Consdorf und Vianden spielen in einem Sechs-Punkte-Spiel ohne wirklichen Wert noch um einen der besten Plätze hinter der Aufstiegsgruppe. Christnach-Waldbillig ist sicher, in der Relegation um einen Platz in der 1.Division zu spielen und trifft zuhause auf den Vorletzten Heiderscheid-Eschdorf. Eine schwierige Aufgabe für die Gäste, die noch jeden Punkt brauchen. Auch Ell ist noch nicht endgültig am rettenden Ufer angekommen. Im Kellerduell in Clerf bietet sich aber die realistische Chance auf einen wichtigen Dreier. Bourscheid fühlt dem Tabellendritten Folschette auf den Zahn, dessen Chancen auf Platz 2 nur noch theoretischer Natur sind. Die Gäste können bei einem zuletzt in etwa gleich starken Team bereits für das Barrage-Spiel testen.

Am Sonntag

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
US Folschette
US FolschetteFolschette
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
SC Ell
SC EllEll
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
FC Racing Heiderscheid-Eschdorf
FC Racing Heiderscheid-EschdorfHeiderscheid
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
US Berdorf-Consdorf 01
US Berdorf-Consdorf 01USBC01
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Pratzerthal-Redingen
FC Pratzerthal-RedingenRedingen
FC Racing Ulflingen
FC Racing UlflingenUlflingen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

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