D2S1: Im Tabellenkeller ist es noch spannend

Erpeldingen hat den Aufstieg in der Tasche, ist aber noch nicht Meister – Foto: Steve Dehm

Harlingen (2.) empfängt am Sonntag ein schwächelndes Böwingen, das kürzlich den Trainer gewechselt hat, in der Favoritenrolle. Holen die Green Boys einen Punkt, sind auch die letzten mathematischen Zweifel aus dem Weg geräumt und man steigt in die 1.Division auf. Man kann im Idealfall sogar noch Meister im 1.Bezirk der 2.Division werden. Pratzerthal-Redingen hat den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss noch nicht sicher. Ulflingen, das ebenfalls seinen Trainer getauscht hat, plant bereits für die neue Saison. Im Duell zweier zuletzt schwacher Teams ist ein Sieg für den FCPR Pflicht. Rambrouch ist seinerseits auch noch nicht gerettet. Die Aufgabe gegen den Tabellenführer Erpeldingen, der bereist als Aufsteiger feststeht, wird alles andere als leicht.

Berdorf-Consdorf und Vianden spielen in einem Sechs-Punkte-Spiel ohne wirklichen Wert noch um einen der besten Plätze hinter der Aufstiegsgruppe. Christnach-Waldbillig ist sicher, in der Relegation um einen Platz in der 1.Division zu spielen und trifft zuhause auf den Vorletzten Heiderscheid-Eschdorf. Eine schwierige Aufgabe für die Gäste, die noch jeden Punkt brauchen. Auch Ell ist noch nicht endgültig am rettenden Ufer angekommen. Im Kellerduell in Clerf bietet sich aber die realistische Chance auf einen wichtigen Dreier. Bourscheid fühlt dem Tabellendritten Folschette auf den Zahn, dessen Chancen auf Platz 2 nur noch theoretischer Natur sind. Die Gäste können bei einem zuletzt in etwa gleich starken Team bereits für das Barrage-Spiel testen.