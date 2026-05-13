Die neuesten Trainerentscheidungen

Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

Nach dem geschafften Klassenerhalt gab Trainer Helio Brazinha am Dienstagabend auf Facebook bekannt, dass er nicht über die laufende Saison hinaus bei Erstdivisionär FC Jeunesse Gilsdorf bleiben wird. Als Grund für den Abschied nannte er, dass die sportlichen Ideen zwischen Verein und ihm selbst nicht mehr auf der gleichen Wellenlänge sein würden.

Tiago Alves Gil ist nicht mehr Trainer der 1.Herren der US Böwingen aus dem 1.Bezirk der 2.Division. Rund eine Stunde nach Veröffentlichung unseres Artikel haben wir aus Böwinger Vorstandskreisen die Bestätigung dieses Trainerwechsels erhalten. Seit dem drittletzten Saisonspiele stehe der bisherige Co-Trainer Antonio Ferreira da Costa in der Verantwortung.

Ulflingen

Böwingens Ligakonkurrent Racing Ulflingen hat kürzlich ebenfalls den Trainer der 1.Mannschaft gewechselt. Rui Teixeira ist nicht mehr im Amt, sein Nachfolger ist Rafael Dos Santos Fernandes, der auch in der kommenden Saison Cheftrainer sein wird. Diese wurde uns von Vereinsseite bestätigt.