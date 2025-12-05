D2S1: Folschette gewinnt Derby, USBC düpiert Ulflingen

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Ulflingen begann den Spieltag auf Platz 2 und hatte Berdorf-Consdorf zu Gast, doch bereits nach 4 Minuten geriet man im Rückstand. Davon konnte man sich nicht erholen und nach der Stundenmarke stand es 1:5 für die Gäste. Von dieser Niederlage profitiert hat der FC 72 Erpeldingen. Ein spannendes und hochkarätiges Spiel wurde erwartet, doch die Hausherren ließen den Gästen aus Vianden keine Chance. Nach einem Doppelpack durch Weber in der ersten Hälfte stand es 2:0, doch nach der Pause gab es kein Aufbäumen des FC Orania. Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und erzielten vier weitere Tore um am Ende durch den 6:0-Sieg auf einen direkten Aufstiegsplatz zu springen.

Auch in Ell kamen die Zuschauer in den Genuss von sechs Toren. Hier führte der Favorit aus Harlingen bereits nach einer Viertelstunde mit zwei Treffern. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte folgte der dritte Treffer. Nach der Pause überrannten die Gäste dann die Heimmannschaft, nur 3 Minuten waren gespielt und aus einem Drei-Tore-Vorsprung wurde ein Fünf-Tore-Vorsprung. Die Partie war früh entschieden und Harlingen nahm einige Gänge raus. Civic scheiterte noch per Foulelfmeter und der späte Treffer von Eyschen war nur noch Ergebniskosmetik. Durch dieses Ergebnis hätte Rambrouch die Möglichkeit gehabt, über den Strich zu springen. Kurz vorm Pausenpfiff, in der 42.', gingen die Gastgeber aus Folschette in Führung. Eigentlich ein psychologisch guter Zeitpunkt, doch Rambrouch war nicht geschockt und glich die Begegnung schnell (44.') aus. In der Nachspielzeit gab es dann sogar die große Möglichkeit zur Gästeführung, doch Fernandes behielt die Nerven nicht vom Elfmeterpunkt. Turbulente Minuten vor der Pause sorgten für das Unentschieden. Nach dem Seitenwechsel ging Folschette wieder in Führung. Dieses Mal gab man das Spiel aber nicht aus der Hand und durch das 3:1 in der 67Minute entschied Neto die Begegnung für seine Farben.

Mit Rückenwind empfang Böwingen seine Gäste aus Redingen. Die Elf aus Pratzerthal konnte die letzten drei Meisterschaftsspiele nicht gewinnen und auch in Böwingen ging es nicht gut los. Nach nicht mal 180 Sekunden lag die Elf von Trainer Alves Gil in Front. Nach einer halben Stunde gelang dann Pedroso das 2:0, dies jedoch nicht genug, noch vorm Pausentee schwächten sich die Gäste selbst, als Martins schnell nacheinander zweimal gelb sah und frühzeitig in die Dusche musste. In der zweiten Halbzeit zeigte Redingen dann eine Reaktion, doch in Unterzahl gelang es nicht mehr etwas zählbares rauszuholen. Mit dem dritten Sieg in Folge schließt Böwingen in der Tabelle punktemäßig zum FCPR auf. Heiderscheid holte trotz Rückstandes einen 2:1-Heimsieg gegen Clerf, das zwei Ampelkarten hinnehmen musste. Mahoundo traf auf Seiten der Gastgeber zweimal.