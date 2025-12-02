D2S1: Ell und Böwingen leben – Spitzenteams erfolgreich

Alle Ergebnisse

Was am Wochenende los war

Am Samstagabend stand nicht nur das Bundesliga-Topspiel an, nein auch das Topspiel des 1.Bezirks in der 2. Division. Mit einem Erfolg hätten die Hausherren aus Vianden in der Tabelle mit Gegner Ulflingen gleichziehen können. Doch es kam anders. Die Gäste aus dem hohen Norden gingen mit zwei Toren in Führung, noch vor der Pause gelang Vianden aber der Anschluss. Bis in die Schlussphase blieb die Partie spannend, auch bedingt durch eine Gelb-Rote Karte gegen Ulflingen. Doch dann nahm der Wahnsinn in der Nachspielzeit seinen Lauf. Kurz nach einer Gelb-Roten Karte gegen Vianden glichen die Hausherren in der 6.' der Nachspielzeit Spiel aus. Als alle mit diesem Unentschieden gerechnet haben, war es Briard der in der 10.Minute der Nachspielzeit (!) für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste sorgte. Mit diesem Erfolg festigt Ulflingen seinen Platz in den Top 3. Das formschwache Heiderscheid war zu Gast bei Berdorf-Consdorf. Hatten die Gastgeber in der 1.Hälfte mehr Ballbesitz, war es der Vorletzte aus Heiderscheid, der die besseren Möglichkeiten hatte. Nach der Pause das gleiche Bild und in der 84.' gab es dann die größte Möglichkeit auf einen Auswärtserfolg. Es gab Handelfmeter für Heiderscheid, Mabale legte sich den Ball auf den Punkt, lief an, doch scheiterte an Silva Cruz. Somit endete das Spiel mit einem torlosen Remis.

Beim Tabellenletzten aus Clerf wollte Christnach, nach dem Sieg am Mittwoch gegen Bourscheid, weitere 3 Punkte folgen lassen. Dieses Unterfangen ging auch früh auf, traf Ferreira bereits nach 5 Minuten. Nach der Halbe-Stunde-Marke stand es dann 0:2 und alle Zeichen deuteten auf Auswärtssieg. Weirich setzte dann den Schlusspunkt. Turbulent begann die Partie in Bourscheid, wo Heimtorwart Bierchen nach 10 Minuten das Spielfeld mit glatt Rot verlassen musste. Ersatztorwart Ernad Destanovic kam rein und hielt prompt den Foulelfmeter von Steffen. Trotz numerischer Unterlegenheit machten es die Hausherren vom Elfmeterpunkt besser und hatten die Pausenführung intus. Kurz nach der Pause drehte Ell den Spieß um. Mit drei Toren in unter 10 Minuten führte man plötzlich mit 1:3 und konnte vom wichtigen Auswärtssieg träumen. In der 85.' flog dann Aumasson, nach einer diskutablen zweiten Gelben Karte, vom Platz. Doch der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Ein wichtiger Erfolg für Ell im Abstiegskampf.

Harlingen traf auf Folschette und hatte keine Probleme, die Spitzenposition zu verteidigen. Früh ging man per Elfmeter durch Civic in Führung und noch vor der Pause verdoppelte man den Vorsprung. Nach dem Dreh dann das gleiche Spiel, nach dem frühzeitigen 3:0 gelang Harlingen in der Endphase noch ein Doppelschlag. Mit seinem 0:3-Auswärtserfolg gegen Redingen bleibt Erpeldingen am Spitzenduo dran. Früh war es Murcia, der seine Farben durch einen Sonntagsschuss auf die Siegerstraße brachte. Weber und wieder Murcia, dieses Mal per direktem Freistoß, setzten den Deckel auf die Partie. Rambrouch empfang die Gäste aus Böwingen mit Rückenwind, doch der Aufwärtstrend wurde gestoppt. Eine erste Führung konnte man noch ausgleichen, doch auf den zweiten Rückstand fand man keine Antwort mehr. Mit diesem Erfolg verschaffte sich Böwingen etwas Luft im Tabellenkeller.

Jacques: „brauchen ein bisschen Spielglück, damit wir wieder in die Erfolgsspur finden“

Laurent Jacques, Sportdirektor von Rambrouch, nach der Partie: „Heute war es effektiv eine bittere Niederlage. Unsere Mannschaft war gut vorbereitet auf diese Begegnung und wir wussten, dass es kein einfaches Spiel auf einem schwer bespielbaren Platz wird. Es war an sich eine ausgeglichene Partie, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem 0:1 haben wir uns zurück gekämpft und konnten die Begegnung ausgleichen. Wir sind nicht ideal auf den Kabinen gekommen. Dies nutzte Böwingen aus und kam im Gewühl zur erneuten Führung, was dann auch das Endresultat sein sollte. Leider bekamen wir noch ein Tor wegen Abseits aberkannt, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, doch so ist der Fußball.

Wir haben einen guten Kader und nach heute wissen unsere Jungs, dass die nächsten beiden Spielen, ein Gemeindederby und ein Duell gegen einen stark spielenden Absteiger, wichtig werden. Wir werden versuchen hundert Prozent auf den Platz zu bringen und jeden Zweikampf anzunehmen, damit etwas Zählbares dabei rauskommt. Natürlich brauchen wir nach dieser schwierigen Hinrunde in den letzten beiden Begegnungen nicht nur vollen Einsatz, sondern auch ein bisschen Spielglück, damit wir wieder in die Erfolgsspur finden.“