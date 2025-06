D1S2: unsere Elf des Jahres!

Die Spieler, die es im Saisonverlauf am häufigsten pro Spielposition (Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm) in eine Elf der Woche geschafft hatten, sind Teil der Elf des Jahres der jeweiligen Liga.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche - sofern die Mindestvoraussetzungen durch die Mithilfe der Vereinsverwalter erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen bei FuPa eingetragen sind. Ergebnisse, Tore und auch die Abstimmungsergebnisse der FuPa-Besucher für die beste Spielerin oder den besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die automatische Auswertung ein.

Am Ende der Saison haben wir nun eine automatische Auswertung vorgenommen und die FuPa-Elf des Jahres ermittelt. Was waren die Kriterien für die Aufnahme ins Top-Team der jeweiligen Liga? Grundvoraussetzung ist, dass mindestens fünfmal in der Saison eine Elf der Woche zustande kam. Vorgegeben war das Spielsystem 3-4-3, neben dem Torhüter finden sich also drei Verteidiger, vier Mittelfeldspieler und drei Stürmer wieder. Grundlage ist dafür die von den Vereinsverwaltern in FuPa hinterlegte Hauptposition des Spielers.