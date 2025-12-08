D1S2: Oben bleibt alles beim Alten

Was am Wochenende los war

Unglaublich: in doppelter Unterzahl gelang Mertert-Wasserbillig ein sehr später 3:2-Auswärtssieg in Kopstal. Durch ein Kopfballeigentor gingen die Gastgeber in der 23.‘ zwar in Führung, doch zu Beginn der 2.Hälfte schlug die UMW zweimal zu, ehe Kopstal mit einem direkt unten rechts ins Eck verwandelten Freistoß ausgleichen konnten (2:2, 62.‘). Die Partie wurde in der Folge hektischer, was zu einem Platzverweis für die Gäste führte (69.‘). In Unterzahl verschoss der Fusionsverein von Mosel und Sauer zunächst einen Elfmeter, in der 8.Minute der Nachspielzeit köpfte der aufgerückte Schmitz dann einen Freistoß zum viel umjubelten Siegtor ins Netz (2:3)! Während Mertert-Wasserbillig feierte, musste man zuvor den Rücktritt von Präsident Jan Fisch hinnehmen, der uns folgendes Statement zukommen ließ:

Fisch: „wünsche Jeff und seinen Jungs eine erfolgreiche Rückrunde“

„Meine Entscheidung ist persönlich und intern. Ich bin der Meinung, dass wir uns sportlich weiterentwickelt haben, mit 20 Punkten extrem gut dastehen und mit Jeff (d.Red.: Lascak) den absolut richtigen Mann auf dem richtigen Posten gefunden haben. Sein Engagement und Enthusiasmus suchen ihresgleichen.

Finanziell haben wir seit Januar auch eine gewisse Stabilität erreicht, vor allem durch Ina Jäckers, Artur Gaspars und meine gute Arbeit im Sponsoring. Ich persönlich bin jedoch nicht mehr bereit, an der Spitze einer Gruppe zu stehen, von der ich der Meinung bin, dass sie nicht harmoniert. Um Ruhe in den Verein zu bringen, muss bei verschiedenen Personen intern sowie extern ein Umdenken stattfinden.

Das Echo, das ich letzte Woche von Anhängern erhielt, war mir gegenüber positiv. Was mir jedoch wichtiger ist, ist dass das Team mich gestern beim Spiel extrem herzlich behandelt hat. Ich wünsche Jeff und seinen Jungs eine erfolgreiche Rückrunde und meinen Kollegen Jo, Ina und Noé, dass sie weiterhin die junge Truppe so leiten. Eine wirklich gute Saison ist absolut im Bereich des Möglichen.“

Sanem schloss mit einem 2:1-Heimsieg gegen Mensdorf in der Tabelle nach Punkten zum Gegner des Tages auf. Eine Woche nach seiner ersten Saisonniederlage geriet Remich-Bous gegen Aufsteiger Bartringen nach unzureichender Abwehrarbeit zwar früh in Rückstand, konnte die Partie aber mit drei Toren binnen fünf Minuten zu seinen Gunsten drehen. Die drei Treffer wurden jeweils von Sanel Ibrahimovic vorbereitet, nach 27 Minuten stand es 3:1 für die URB. Ein verwandelter Elfmeter zu Beginn des 2.Abschnitts führte zum 4:1-Endstand. Das Nachbarduell zwischen Weiler und Itzig ging torlos in die Pause und auch nach dem Dreh ließ die Entscheidung auf sich warten. Ein Distanzschuss der Yellow Boys schlug zwar in der 76.‘ zum 1:0 ein, wurde aber wegen Abseits aufgehoben. Kurz darauf klingelte es auf der anderen Seite, als Guimaraes Almeida mit seinem Kopfballtor im Anschluss an eine Ecke für die Entscheidung sorgte (0:1, 81.‘).

Mit einem 2:1 in Merl holte Schengen seinen dritten Sieg in Serie und gewinnt damit wieder Abstand zur Gefahrenzone, von der der Red Star nur noch ein winziges Törchen entfernt liegt. Früh gingen die Gäste durch ein Kopfballtor in Führung und legten in der 25.‘ das 0:2 nach, als eine Merler Kopfballrückgabe zu kurz geriet. Trotz schnellem Anschlusstor (1:2, 34.‘) sollte den Hauptstädtern das Comeback nicht mehr gelingen, trotz einiger guter Gelegenheiten nach der Pause. Beim 3:3 zwischen Munsbach und Junglinster ging es hin und her. Das 0:1 per direkt verwandeltem Freistoß (35.‘) konnte Munsbach drehen und nach zwischenzeitlichem 2:2 ging man ein zweites Mal in Führung, ehe man kurz vor Schluss den möglichen Sieg doch noch wieder hergab (3:3, 88.‘).

Ebenfalls 6 Tore fielen am Freitag in Sandweiler, wo Echternach zum Kellerduell zu Gast war und früh mit 0:2 hinten lag. Das Schlusslicht fand zwar den Anschluss, musste aber kurz vor und nach der Pause jeweils einen weiteren Gegentreffer wegstecken. Am Ende holte der Absteiger einen wichtigen 4:2-Heimsieg. Mit einem knappen 1:0-Heimsieg durch einen Treffer von Senhadji bezwang Grevenmacher ebenfalls am Freitag den CSO.