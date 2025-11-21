Sandweiler steht vor einem wegweisenden Heimspiel gegen Junglinster – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D1S2: Kellerduell Sandweiler – Junglinster ragt heraus Auftakt des 13.Spieltages am Freitagabend in Mertert, Leader Favorit im Spiel gegen das Schlusslicht

Groundhopper aufgepasst: die auf Freitagabend vorgezogene Begegnung des 13.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division zwischen Mertert-Wasserbillig und Mensdorf wird ab 19:30 Uhr in Mertert und nicht wie bei der UMW gewohnt in Wasserbillig ausgetragen! Sportlich sollten die Gäste als leicht besser einzuschätzen sein. Der Tabellenzweite CSG gastiert am Sonntag zu einer Begegnung bei Merl-Belair (8.), die kein Selbstläufer wird, wie die Formtabelle andeutet. Zwar gibt es an diesem Wochenende oben in der regulären Tabelle kein echtes Spitzenspiel, dafür bietet die Begegnung zwischen Sandweiler (15.) und Junglinster (12.) viel Spannung im Abstiegskampf. 3 Punkte steht der FC Jeunesse besser da als seine Gastgeber, das Sechs-Punkte-Spiel hat entsprechend für beide Teams seine Wichtigkeit. Der Trend spricht nach drei Sandweiler Niederlagen am Stück für Junglinster.

Weiler gegen Schengen ist ein kleines Krisenduell anderer Art: beide Kontrahenten suchen seit einigen Wochen nach Konstanz bzw. positiven Ergebnissen, die Vorteile dürften dennoch bei den Yellow Boys liegen. Vermeintlich leichtes Spiel sollte Spitzenreiter Remich-Bous gegen Schlusslicht Echternach haben. Doch bei der URB sollte man Vorsicht walten lassen: die Gäste haben sich kürzlich von Trainer Berens getrennt, was eventuell einen neuen Wind beim Daring Club entfachen könnte. FuPa wird demnächst noch ausführlicher auf diese Entscheidung eingehen. Sanem bekommt es mit einem formstarken Itzig zu tun. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine kleine Überraschung. Reiter: „haben eine gute Mentalität und viel Selbstvertrauen“