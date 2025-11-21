D1S2: Kellerduell Sandweiler – Junglinster ragt heraus

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Groundhopper aufgepasst: die auf Freitagabend vorgezogene Begegnung des 13.Spieltages im 2.Bezirk der 1.Division zwischen Mertert-Wasserbillig und Mensdorf wird ab 19:30 Uhr in Mertert und nicht wie bei der UMW gewohnt in Wasserbillig ausgetragen! Sportlich sollten die Gäste als leicht besser einzuschätzen sein. Der Tabellenzweite CSG gastiert am Sonntag zu einer Begegnung bei Merl-Belair (8.), die kein Selbstläufer wird, wie die Formtabelle andeutet.
Zwar gibt es an diesem Wochenende oben in der regulären Tabelle kein echtes Spitzenspiel, dafür bietet die Begegnung zwischen Sandweiler (15.) und Junglinster (12.) viel Spannung im Abstiegskampf. 3 Punkte steht der FC Jeunesse besser da als seine Gastgeber, das Sechs-Punkte-Spiel hat entsprechend für beide Teams seine Wichtigkeit. Der Trend spricht nach drei Sandweiler Niederlagen am Stück für Junglinster.
Weiler gegen Schengen ist ein kleines Krisenduell anderer Art: beide Kontrahenten suchen seit einigen Wochen nach Konstanz bzw. positiven Ergebnissen, die Vorteile dürften dennoch bei den Yellow Boys liegen. Vermeintlich leichtes Spiel sollte Spitzenreiter Remich-Bous gegen Schlusslicht Echternach haben. Doch bei der URB sollte man Vorsicht walten lassen: die Gäste haben sich kürzlich von Trainer Berens getrennt, was eventuell einen neuen Wind beim Daring Club entfachen könnte. FuPa wird demnächst noch ausführlicher auf diese Entscheidung eingehen. Sanem bekommt es mit einem formstarken Itzig zu tun. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine kleine Überraschung.
Itzigs Trainer Benny Reiter gegenüber FuPa: „Seit unserem 1:2 gegen Munsbach haben wir eine fantastische Serie hingelegt. Doch es gab fünf 1:0-Siege. Wir verteidigen sehr gut, haben aber Probleme, aus dem Spiel heraus Tore zu schießen. Gegen Sanem wird es sehr schwer, weil Henri Bossi eine gewisse Konsequenz eingebracht hat und die Mannschaft sicherlich schnell hinter den Ball kommt. Ihre konditionellen Werte dürften auch viel besser sein, seit er übernommen hat. Wir dürfen uns keine dummen Ballverluste mehr leisten, um Konter zu vermeiden. Wir haben aber fast doppelt so viele Punkte wie Sanem und gehen als Favorit in das Spiel. Wir haben eine gute Mentalität und viel Selbstvertrauen.“
Kopstal kehrt gegen Bartringen nach langen Monaten des Wartens zu seinem ersten richtigen Heimspiel wieder auf den eigenen Platz zurück. Man kann sich aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen sowie der Tabelle auf eine offene Auseinandersetzung zwischen den beiden Aufsteigern einstellen. Schließlich empfängt Munsbach den seit Wochen schwächelnden CSO und wird zumindest auf dem Papier über die bessere Ausgangslage verfügen.
Am Freitag
Am Sonntag
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.