 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

D1S1: von Verfolgern, Abstiegskampf und einem Derby

Spiele in Gilsdorf, Schieren und Medernach im Fokus

von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Fels ist in Medernach zum Derby zu Gast
Fels ist in Medernach zum Derby zu Gast – Foto: Marcia Mendes

Verlinkte Inhalte

1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

§Im 1.Bezirk der 1.Division kommt es am Sonntag zu einem nächsten Kellerkracher, wenn Gilsdorf die Alliance Äischdall zu Besuch hat. Der Gästetrainer bemängelte zuletzt gegenüber FuPa den Einsatz einzelner Stammkräfte. Vergleicht man die Ergebnisse der vergangenen Wochen, kann man den Gastgebern Vorteile einräumen. Hosingen bekam eben bei der genannten Alliance Äischdall mit Glück die Kurve und hat ein Mertzig zu Gast, das trotz guter Leistungen auf der Stelle tritt. Auf dem Papier verfügen beide über interessante Aufgebote, es könnte sich ein offenes Duell andeuten. Medernach empfängt Fels zum Derby. Mit einem tollen Lauf werden die Blau-Weißen gegen den Aufsteiger favorisiert sein, doch Derbys sollen bekanntlich auch ihre eigenen Gesetze haben.

Ein wegweisendes Verfolgerduell liefern sich Schieren und Kehlen. Nach Wochen des Aufschwungs bietet sich den Gästen eine gute Gelegenheit, im Erfolgsfall endgültig den Kontakt zu Platz 2 herzustellen. Doch Schieren ist ebenfalls spielstark, eine Prognose fällt entsprechend schwer. Diekirch mischt weiter oben mit, muss aber gegen Useldingen gewinnen, möchte man keine Einbußen gegenüber den anderen Aufstiegsaspiranten machen. Doch ein Dreier ist einfacher gesagt, als getan.

Schließlich trifft ein stets unbequem zu spielendes Koerich auf Spitzenteam Norden 02, das am vergangenen Wochenende endlich wieder einen Sieg feiern könnte. Möchte man ähnlich wie Diekirch einen Rückschlag im Aufstiegsrennen vermeiden, sollte man sich auf dem „Déckebierg“ durchsetzen. Doch ein Selbstläufer wird dieses Gastspiel keineswegs. Basiert man sich auf die Kader beider Teams, sollte Lintgen gegen Bastendorf favorisiert sein, dies trifft auch auf Leader Beggen zu, das Schlusslicht Wintger empfängt.

Am Sonntag

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
AS Wintger
AS WintgerWintger
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 29.03.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 29.03.2026, 18:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
18:00
Unser Tipp: Heimsieg

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.