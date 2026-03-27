D1S1: von Verfolgern, Abstiegskampf und einem Derby

Fels ist in Medernach zum Derby zu Gast – Foto: Marcia Mendes

§Im 1.Bezirk der 1.Division kommt es am Sonntag zu einem nächsten Kellerkracher, wenn Gilsdorf die Alliance Äischdall zu Besuch hat. Der Gästetrainer bemängelte zuletzt gegenüber FuPa den Einsatz einzelner Stammkräfte. Vergleicht man die Ergebnisse der vergangenen Wochen, kann man den Gastgebern Vorteile einräumen. Hosingen bekam eben bei der genannten Alliance Äischdall mit Glück die Kurve und hat ein Mertzig zu Gast, das trotz guter Leistungen auf der Stelle tritt. Auf dem Papier verfügen beide über interessante Aufgebote, es könnte sich ein offenes Duell andeuten. Medernach empfängt Fels zum Derby. Mit einem tollen Lauf werden die Blau-Weißen gegen den Aufsteiger favorisiert sein, doch Derbys sollen bekanntlich auch ihre eigenen Gesetze haben.

Ein wegweisendes Verfolgerduell liefern sich Schieren und Kehlen. Nach Wochen des Aufschwungs bietet sich den Gästen eine gute Gelegenheit, im Erfolgsfall endgültig den Kontakt zu Platz 2 herzustellen. Doch Schieren ist ebenfalls spielstark, eine Prognose fällt entsprechend schwer. Diekirch mischt weiter oben mit, muss aber gegen Useldingen gewinnen, möchte man keine Einbußen gegenüber den anderen Aufstiegsaspiranten machen. Doch ein Dreier ist einfacher gesagt, als getan.