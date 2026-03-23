D1S1: Big Points für Kehlen und Hosingen

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Der 20.Spieltag in Zahlen

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Was am 19.Spieltag los war

Bereits am Freitag setzte sich Lintgen mit 2:0 in Gilsdorf durch, das trotz der Niederlage auf dem 12. und damit ersten sicheren Platz in der Liga bleibt, mit einem Punkt Vorsprung auf Fels, das zuhause mit 0:4 gegen den Tabellenzweiten Schieren verlor. Dabei vergaben die Hausherren die Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich, als sie in der 24.‘ einen Elfmeter verschossen. Im Kellerkrimi zwischen der Alliance Äischdall und Hosingen gingen die Gäste nach einer knappen Viertelstunde in Führung, doch der Fusionsverein reagierte und kam zehn Zeigerumdrehungen später zum Ausgleich (1:1, 23.‘). Nach exakt einer Stunde scheiterten die Gastgeber mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Schon, doch der Nachschuss saß dann trotzdem (2:1, 60.‘). Alles deutete auf einen Heimsieg hin, bevor Gungor (2:2, 89.‘) und Moukoko (2:3, 90.‘+2) das Ergebnis auf den Kopf stellten.

Rocha: „gestandene Stammspieler müssen sich so langsam in Frage stellen“

Äischdall-Trainer Ruben Rocha zur bitteren Niederlage: „In gewissem Sinne ist die Niederlage unverdient, weil definitiv mehr drin war. Von unserer Seite aus hätten wir mehr daraus machen müssen, da wir bis fast zum Schluss in Führung lagen. Unglücklicherweise bekamen wir es nicht hin, endlich mal die 3 Punkte zu holen. Aus diesem Blickwinkel war es dann auch wiederum eine verdiente Niederlage, weil wir nicht die richtige Einstellung und nötige Aggressivität hatten, um es bis zum Schluss durchzuziehen und den Sieg einzufahren. Wir müssen einfach weiterarbeiten, trotz der schwierigen Situation. In den letzten fünf Wochen haben wir verletzungsbedingt sechs Stammspieler verloren. Dadurch musste jede Woche ein Spieler aus den Reserven nachrücken, das ist mittlerweile eine halbe Mannschaft.

Auch wenn die Jungs das richtig gut machen, sieht man, dass in dieser Liga ein fußballerischer Unterschied da ist. Ich kann den Nachrückern nichts vorwerfen. Sie geben Gas und versuchen alles zu geben. Auf der anderen Seite müssen sich gestandene Stammspieler, die zum Kern der 1.Mannschaft gehören, so langsam in Frage stellen. Es reicht nicht, manche sind zu bequem und haben ihren Platz sicher. Wenn Konkurrenz fehlt, kommt nicht mehr dabei heraus. Und am Ende holt man dann die 3 Punkte nicht, wenn man sie holen muss. Das finde ich Schade, da in der aktuellen Lage jeder über die Mentalität verfügen müsste, alles zu geben. Stand jetzt ist das nicht so. Manche machen es, andere sind nicht dazu imstande.

Manchmal scheint es, als sei es diesen egal, ob der Verein kommende Saison in der 1. oder 2.Division spielt. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir arbeiten natürlich weiter, immerhin verlieren wir mit dem begrenzten Kader nicht mehr wie noch in der Hinrunde hoch. Das ist durch die Arbeit zu begründen, die unter der Woche geleistet wird. Wir sind an jedem Wochenende wettbewerbsfähig, das haben wir schon gegen Schieren, Diekirch und Beggen gezeigt, als wir jeweils mit nur einem Tor Unterschied verloren. Jetzt muss von jedem mehr kommen, damit sich diese Wettbewerbsfähigkeit auch endlich auszahlt.“

Leader Beggen ging in einer umkämpften und lebhaften Partie zwar früh in Mertzig in Führung, kassierte aber Mitte der 1.Halbzeit den Ausgleich und sah nach dem Seitenwechsel eine bessere Heimelf, die aber beste Chance nicht verwerten konnte und wenn, wurde man vom Schiedsrichtergespann zurück gewunken oder gepfiffen. Es war dies das erste Beggener Unentschieden der Saison. Medernach erledigte seine Pflichtaufgabe in Wintger mit einem 4:0-Auswärtssieg, schon zur Halbzeit lag man mit 3:0 in Führung.

Das wegweisende Verfolgerduell zwischen Kehlen und Diekirch ging mit 2:1 an die Gastgeber, die taktisch und kämpferisch herausragend agierten und mit Riesenschritten nach oben marschieren. Aufgrund der besseren Tordifferenz konnte man seine Gäste in der Tabelle überholen. Während Useldingen und Koerich sich mit einem 1:1 trennten konnte Norden 02 mit einem 1:0 gegen Bastendorf seinen zweiten Sieg in Serie feiern. Das Tor des Tages fiel spät, in der 83.‘ sorgte Akugbe für die Entscheidung.