D Junioren im Testspiel Erfolgreich

Spielbericht von Thomas Lüdicke (SG Saalfeld/Unterwellenborn)

Für die Spielfreien Herbstferien hatte man bereits im Sommer ein Testspiel gegen VfB GW Erfurt abgesprochen . Die Erfurter befanden sich in der Landessportschule in Bad Blankenburg, so das man hier auf kurzem Wege zum Spiel kam.

Der Kreisoberligist aus Erfurt, hat bisher alle Pflichtspiele gewonnen und steht trotz einem Spiel weniger mit 31:5 Toren klar an der Spitze der Tabelle. Lediglich ein Spiel haben sie diese Saison gegen die Talenteligamannschaft von Rot Weiß Erfurt 2. mit 2:3 verloren.

Diese Zahlen zeigen das man es heute mit einem harten Brocken zu tun bekommt. Selbst mußte man auf die beiden Innenverteidiger Max Majewski und Linus Löffler sowie Paul - Jacob verzichten. Diese Position durfte heute unser Stürmer Justin Bittner besetzen.

Vom Anstoß weg, merkte man gleich das Erfurt in diesem Spiel absolut motiviert war und nichts zu verlieren hat. Mit dem taktischen Spiel der Saalfelder hatten sie jedoch erhebliche Probleme, so dass ihr Offensivspiel von langen Bällen ins Saalfelder Zentrum geprägt war. Diese erzeugten im eigenen Strafraum immer wieder erheblich Gefahr. Aber mit gemeinsamen Kampfeswillen und manchmal etwas Glück löste man letztlich auch diese schwierigen Momente. Die Saalfelder hielten sich aber an die Vorgaben des Trainers, und behielten auch weitestgehenst die Kontrolle über das Spielgeschehen.

So konnte Finn Morow bereits in der 4 min. mit einem Dribbling aus dem Mittelfeld den Ball im Tor versenken. Geprägt von vielen Zweikämpfen und vielen Individuellen Fehlern auf beiden Seiten, konnte sich der Stürmer Ahmad Ahmadi in der 28 min. nach einem schön herausgespielten Ball aus dem Mittelfeld, gegen seinen Gegnenspieler durchsetzen und den Ball ins gegnerische Tor einschieben.

Mit zwei Toren im Rücken, versuchte man nun etwas Ruhe ins Spiel zu bringen. Doch leider war diese Ruhe von Abstimmungsproblemen in der Abwehrkette begleitet. So schaffte es ein Erfurter im Alleingang sich durchzuspielen und den Ball im Saalfelder Tor einschlagen zu lassen.

Die Saalfelder Jungs mussten sich kurz schütteln. Doch unbeeindruckt spielte man weiter nach vorn und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. Kurz vorm Pausenpfiff ging der Rechtsverteidiger Nichita Cazacu im Solodribbling über den ganzen Platz, ließ vier Gegenspieler stehen um dann den Ball im oberen langen Eck einschlagen zu lassen. Dies war eine Klasse Leistung, was auch wieder die individuelle Klasse der Saalfelder Spieler unterstreicht.

In der zweiten Halbzeit erarbeitete sich Saalfeld noch zahlreiche Torchancen, scheiterte aber immer wieder an der erforderlichen Durchsetzungsfähigkeit. Auch Erfurt hatte noch einige Halbchancen, die aber auch hier nichts zählbares mehr brachten.

Trotz schwierigem Spiel und vielen Fehlern auf der eigenen Seite, gingen die Saalfelder gegen sehr starken Erfurter nicht nur mit 1:3 als Sieger vom Platz, sondern waren auch spielerisch die stärkere Mannschaft.