 2026-03-25T14:09:28.761Z

Cueto-Doppelpack reicht Bonner SC gegen den VfL Bochum II nicht

Regionalliga West: Der Bonner SC dreht die Partie gegen den VfL Bochum II, zum Sieg hat es trotz Doppelpack von Lucas Cueto aber nicht gereicht. Die Ausgangslage sieht für beide Klubs gut aus.

Foto: Boris Hempel

Im Nachholspiel der Regionalliga West haben sich der Bonner SC und der VfL Bochum U21 beim 2:2 (2:1) die Punkte geteilt. Das Remis hilft beiden Teams im Abstiegskampf weiter, denn die Ausgangslage sieht nach wie vor gut aus.

Die Bochumer gastierten als formstärkstes Team der Liga beim BSC, entsprechend war das 1:0 durch Jonathan Akaegbobi (12.) keine große Überraschung. Die Elf von Björn Mehnert ließ sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken, Lucas Cueto drehte mit einem Doppelschlag vor der Pause die Partie zugunsten der Hausherren (41. & 44.), die das Hinspiel noch mit 4:1 gewonnen hatten. Diesmal blieb ein Kantersieg aber aus, weil Lars Holtkamp (62.) noch den Ausgleich erzielte. Bochum II hat sieben Punkte (30) Vorsprung auf den Wuppertaler SV (23) und die SSVg Velbert. Bonn hat als Tabellenelfter noch einen Zähler mehr und die noch bessere Ausgangslage, weil der BSC die wenigsten Partien im Keller bestritten hat. Schon am Samstag kann die Mehnert-Elf beim FC Gütersloh nachlegen.

Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (73. Eray Isik), Tobias Peitz, Haris Mesic, Serhat Koruk (76. Jonas Berg), Yannik Schlößer (73. Elias Kratzer), Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp (63. Luis Hartwig), Ciwan Günes, Henri Carlo Sanchez Fernandez (63. Niklas Jahn), Aurel Wagbe (63. Semin Kojic), Jonathan Akaegbobi, Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher
Tore: 0:1 Jonathan Akaegbobi (12.), 1:1 Lucas Cueto (41.), 2:1 Lucas Cueto (44.), 2:2 Lars Holtkamp (62.)

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

28. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
So., 05.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen

