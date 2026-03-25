Cueto-Doppelpack reicht Bonner SC gegen den VfL Bochum II nicht

Im Nachholspiel der Regionalliga West haben sich der Bonner SC und der VfL Bochum U21 beim 2:2 (2:1) die Punkte geteilt. Das Remis hilft beiden Teams im Abstiegskampf weiter, denn die Ausgangslage sieht nach wie vor gut aus.
Bonner SC – VfL Bochum II 2:2
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (73. Eray Isik), Tobias Peitz, Haris Mesic, Serhat Koruk (76. Jonas Berg), Yannik Schlößer (73. Elias Kratzer), Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp (63. Luis Hartwig), Ciwan Günes, Henri Carlo Sanchez Fernandez (63. Niklas Jahn), Aurel Wagbe (63. Semin Kojic), Jonathan Akaegbobi, Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher
Tore: 0:1 Jonathan Akaegbobi (12.), 1:1 Lucas Cueto (41.), 2:1 Lucas Cueto (44.), 2:2 Lars Holtkamp (62.)
28. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SSVg Velbert
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Bonner SC
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Gütersloh
So., 05.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: