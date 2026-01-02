Crans-Montana: Luxemburger U21-Nationalspieler im Glück

Die kaum vorstellbare Brandkatastrophe in der Silvesternacht im schweizerischen Crans-Montana bekam auch ein luxemburgischer U21-Nationalspieler aus nächster Nähe mit. Der 18-jährige Eliot Thelen von Delfino Pescara 1936 (I) war der Luxemburger, der sich z.Z. des Unglücks in der Disko „Le Constellation“ befunden hatte.

Nur wenige Tage vor seinem 19.Geburtstag habe er laut übereinstimmenden Medienangaben oberflächliche Verbrennungen an ein paar Fingern davongetragen. Schwerer verletzt wurde einer seiner Freunde aus gemeinsamen Zeiten beim FC Metz, Tahirys Dos Santos, der laut lessentiel.lu schwere Verbrennungen davongetragen habe. Beide feierten zusammen mit Freunden das Neujahr in Crans-Montana.