Pokal
Coupe du Prince: die Vorrunde wurde ausgelost

Vorjahressieger muss nach Bissen

Coupe du Prince

Vorrunde am 13.September

1. US Hostert – Racing FC Union Luxemburg
2. FC Luxembourg City – Jeunesse Schieren
3. FC Ehleringen – FC Rodange 91
4. Marisca Mersch – Ent. Mondorf/Schengen/Remich-Bous
5. Ent. Christnach/USBC – FC Schifflingen 95
6. FC Wiltz 71 – US Rümelingen
7. FC Differdingen 03 – FC The Belval Beles
8. Jeunesse Junglinster – Sporting Mertzig
9. Union Titus Petingen – Ent. Rambrouch/Perlé/Ell/Pratzerthal
10. Ent. Syrdall – Etzella Ettelbrück
11. Atert Bissen – Una Strassen

