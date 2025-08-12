Coupe du Prince: die Vorrunde wurde ausgelost

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Vorrunde am 13.September
1. US Hostert – Racing FC Union Luxemburg
2. FC Luxembourg City – Jeunesse Schieren
3. FC Ehleringen – FC Rodange 91
4. Marisca Mersch – Ent. Mondorf/Schengen/Remich-Bous
5. Ent. Christnach/USBC – FC Schifflingen 95
6. FC Wiltz 71 – US Rümelingen
7. FC Differdingen 03 – FC The Belval Beles
8. Jeunesse Junglinster – Sporting Mertzig
9. Union Titus Petingen – Ent. Rambrouch/Perlé/Ell/Pratzerthal
10. Ent. Syrdall – Etzella Ettelbrück
11. Atert Bissen – Una Strassen