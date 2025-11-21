 2025-11-18T09:22:12.436Z

Pokal
Symbolbild
Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Coupe de Luxembourg: ein Zweitligist wird ins Viertelfinale einziehen

Kracher Racing - Swift im Viertelfinale des Pokals der Frauen

Coupe des Dames

Viertelfinale am 11.3.2026

  • Junglinster - Mamer
  • Kehlen - Differdingen
  • Ell - Bettemburg
  • Racing - Swift

Coupe de Luxembourg

Achtelfinale am 4.3.2026

  • Differdingen - Strassen
  • Feulen - Steinsel
  • Bissen - Mondorf
  • Sieger Rümelingen/Fola - Hostert
  • City - Rodange
  • Racing - Canach
  • Wiltz - Progrès
  • Mamer - Rosport

Coupe FLF

Achtelfinale am 11.3.2026

  • Fels - Mensdorf
  • Gilsdorf - Red Black
  • Mertzig - Schieren
  • Gasperich - Itzig
  • Remich - Koerich
  • Merl - Vianden
  • Harlingen - Beggen
  • Useldingen - Lintgen

Coupe des Seniors Réserves

Achtelfinale am Wochenende des 15.2.2026

  • Walferdingen I - Ent. Mondorf/Schengen I
  • Strassen I - Feulen
  • Rambrouch - City I
  • Rosport - Differdingen
  • Schifflingen - Mersch
  • Merl - Lorentzweiler
  • Rodange - Norden 02 I
  • Wiltz - Heiderscheid

Sämtliche Partien werden im Verlauf der Winterpause im FuPa-System erfasst.

