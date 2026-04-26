 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Cottbus übernimmt Rang zwei, Essen patzt, Saarbrücken ist durch

3. Liga: FC Energie Cottbus gewinnt bei Viktoria Köln und überholt MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen kann nachziehen.

von André Nückel · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
Saarbrücken jubelt in Essen.
Saarbrücken jubelt in Essen. – Foto: Sport News Südwest

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3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Der 35. Spieltag in der 3. Liga spitzt den Aufstiegskampf weiter zu: Während FC Energie Cottbus und 1. FC Saarbrücken wichtige Siege feiern, patzt Rot-Weiss Essen und verliert an Boden - auch MSV Duisburg bleibt mittendrin im engen Rennen um Platz zwei hinter VfL Osnabrück.

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Cottbus besteht in Köln

Heute, 13:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
0
2
Der FC Energie Cottbus hat seine starke Form bestätigt und sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg bei Viktoria Köln vorerst auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Damit ziehen die Lausitzer am MSV Duisburg vorbei und setzen die Konkurrenz im Aufstiegsrennen unter Druck. Früh stellte Cottbus die Weichen auf Sieg: Erik Engelhardt traf bereits in der 18. Minute zur Führung, nachdem sich die Gäste zielstrebig nach vorne kombiniert hatten. In der Folge blieb die Partie zwar offen, doch Viktoria Köln fand gegen die stabile Defensive der Gäste nur selten klare Lösungen. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Cottbus zunächst die Führung, ohne die Kontrolle zu verlieren. Die Entscheidung fiel dann in der 74. Minute, als King Manu auf 2:0 erhöhte und damit für klare Verhältnisse sorgte. Köln bemühte sich in der Schlussphase, blieb aber ohne den nötigen Durchbruch.

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Saarbrücken feiert Klassenerhalt

Heute, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
1
2
Abpfiff

Rot-Weiss Essen hat im Aufstiegsrennen einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen und das Heimspiel gegen 1. FC Saarbrücken mit 1:2 verloren. Trotz früher Führung gelang es den Gastgebern nicht, die Partie zu kontrollieren. Dabei begann Essen ideal: Torben Müsel traf bereits in der 7. Minute zur Führung und sorgte für einen perfekten Start. Doch Saarbrücken zeigte sich unbeeindruckt und fand zunehmend besser in die Partie. Der Ausgleich durch Maurice Multhaup in der 29. Minute war die Folge einer aktiveren Phase der Gäste. Noch vor der Pause drehte Saarbrücken das Spiel komplett: Kai Brünker traf in der 40. Minute zum 2:1 und brachte sein Team damit in Führung. Essen wirkte danach bemüht, kam jedoch nicht mehr entscheidend vor das Tor. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, als Dominic Baumann nach einem Foulspiel mit Rot vom Platz musste (82.). In Überzahl gelang es Essen jedoch nicht mehr, zwingende Chancen zu kreieren, sodass es beim Auswärtssieg für Saarbrücken blieb, der gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist.

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Liveticker: TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Heute, 19:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
1
0

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Die nächsten Spieltage der 3. Liga

36. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV Havelse
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
So., 03.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
So., 03.05.26 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
So., 03.05.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue

37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

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