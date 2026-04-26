Cottbus übernimmt Rang zwei, Essen patzt, Saarbrücken ist durch

Saarbrücken jubelt in Essen. – Foto: Sport News Südwest

Der 35. Spieltag in der 3. Liga spitzt den Aufstiegskampf weiter zu: Während FC Energie Cottbus und 1. FC Saarbrücken wichtige Siege feiern, patzt Rot-Weiss Essen und verliert an Boden - auch MSV Duisburg bleibt mittendrin im engen Rennen um Platz zwei hinter VfL Osnabrück.

Der FC Energie Cottbus hat seine starke Form bestätigt und sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg bei Viktoria Köln vorerst auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Damit ziehen die Lausitzer am MSV Duisburg vorbei und setzen die Konkurrenz im Aufstiegsrennen unter Druck. Früh stellte Cottbus die Weichen auf Sieg: Erik Engelhardt traf bereits in der 18. Minute zur Führung, nachdem sich die Gäste zielstrebig nach vorne kombiniert hatten. In der Folge blieb die Partie zwar offen, doch Viktoria Köln fand gegen die stabile Defensive der Gäste nur selten klare Lösungen. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Cottbus zunächst die Führung, ohne die Kontrolle zu verlieren. Die Entscheidung fiel dann in der 74. Minute, als King Manu auf 2:0 erhöhte und damit für klare Verhältnisse sorgte. Köln bemühte sich in der Schlussphase, blieb aber ohne den nötigen Durchbruch.

________________ Saarbrücken feiert Klassenerhalt

Rot-Weiss Essen hat im Aufstiegsrennen einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen und das Heimspiel gegen 1. FC Saarbrücken mit 1:2 verloren. Trotz früher Führung gelang es den Gastgebern nicht, die Partie zu kontrollieren. Dabei begann Essen ideal: Torben Müsel traf bereits in der 7. Minute zur Führung und sorgte für einen perfekten Start. Doch Saarbrücken zeigte sich unbeeindruckt und fand zunehmend besser in die Partie. Der Ausgleich durch Maurice Multhaup in der 29. Minute war die Folge einer aktiveren Phase der Gäste. Noch vor der Pause drehte Saarbrücken das Spiel komplett: Kai Brünker traf in der 40. Minute zum 2:1 und brachte sein Team damit in Führung. Essen wirkte danach bemüht, kam jedoch nicht mehr entscheidend vor das Tor. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, als Dominic Baumann nach einem Foulspiel mit Rot vom Platz musste (82.). In Überzahl gelang es Essen jedoch nicht mehr, zwingende Chancen zu kreieren, sodass es beim Auswärtssieg für Saarbrücken blieb, der gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist. ________________ Liveticker: TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Heute, 19:30 Uhr TSV Havelse TSV Havelse VfB Stuttgart VfB Stuttg. II 1 0 PUSH

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Die nächsten Spieltage der 3. Liga

36. Spieltag

Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim

Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II

Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock

Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV Havelse

Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München

Sa., 02.05.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen

Sa., 02.05.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln

So., 03.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - FC Energie Cottbus

So., 03.05.26 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück

So., 03.05.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue

37. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg

So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05

So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen

So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

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