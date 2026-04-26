Cottbus übernimmt Rang zwei, Essen patzt, Saarbrücken ist durch

Rot-Weiss Essen hat im Aufstiegsrennen einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen und das Heimspiel gegen 1. FC Saarbrücken mit 1:2 verloren. Trotz früher Führung gelang es den Gastgebern nicht, die Partie zu kontrollieren. Dabei begann Essen ideal: Torben Müsel traf bereits in der 7. Minute zur Führung und sorgte für einen perfekten Start. Doch Saarbrücken zeigte sich unbeeindruckt und fand zunehmend besser in die Partie. Der Ausgleich durch Maurice Multhaup in der 29. Minute war die Folge einer aktiveren Phase der Gäste. Noch vor der Pause drehte Saarbrücken das Spiel komplett: Kai Brünker traf in der 40. Minute zum 2:1 und brachte sein Team damit in Führung. Essen wirkte danach bemüht, kam jedoch nicht mehr entscheidend vor das Tor. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, als Dominic Baumann nach einem Foulspiel mit Rot vom Platz musste (82.). In Überzahl gelang es Essen jedoch nicht mehr, zwingende Chancen zu kreieren, sodass es beim Auswärtssieg für Saarbrücken blieb, der gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist.
36. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV Havelse
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
So., 03.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
So., 03.05.26 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
So., 03.05.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue
37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken
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