Cosmos Aystetten entthront den Titelverteidiger

Der SV Cosmos Aystetten ist neuer Augsburger Landkreismeister im Hallenfußball. Der Landesligist setzte sich im Finale um den Pokal der Sparkasse Schwaben-Bodensee in der Neusässer Eichenwaldhalle gegen den TSV Meitingen mit 3:1 durch und holte sich nach 2016 zum zweiten Mal den Titel. Im Halbfinale hatten die Cosmonauten den Titelverteidiger TSV Bobingen entthront.

Aystetten hatte sich mit drei Siegen vor dem TSV Meitingen für das Halbfinale qualfiziert, in der Parallelgruppe sicherte sich der FC Horgau überraschend Rang eins vor dem amtierenden schwäbischen Meister TSV Bobingen. Im Halbfinale war für die Horgauer aber Endstation, gegen den TSV Meitingen setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage. Die vier Halbfinalisten Aystetten, Bobingen, Meitingen und Horgau sind für die Augsburger Kreisendrunde am 5. Januar in der Sporthalle des TSV Friedberg qualifiziert.

Für Gesprächsbedarf sorgten die Unparteiischen, die ihre komplette Spesen in Höhe von 300 Euro für die „Kartei der Not“ spendeten. Denn sie verteilten für Blutgrätschen, die zu mehr oder weniger schweren Verletzungen bei Tom Grimbacher (TSV Diedorf), Nikolas Brummer (Aystetten) oder Alexander Heider (Meitingen) führten, lediglich Gelbe Karten. Auch für ein Textilvergehen, bei dem ein Trikot zerrissen wurde, gab es nur Gelb. „Die Gelbe Karte hat in der Halle überhaupt keine Konsequenzen und kommt eher einer Belohnung gleich“, war nicht nur Meitingens Routinier Martin Winkler der Meinung, dass man viel häufiger zur Zwei-Minuten-Strafe greifen sollte.