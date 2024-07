Conteh wechselt ablösefrei zu Eintracht Braunschweig

Christian Conteh, am 27. August 1999 in Hamburg geboren und 1,82 Meter groß, durchlief in seiner Jugend die Akademie des FC St. Pauli. Von dort führte ihn sein Weg zum holländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam. Seit 2020 folgten mehrere Leihstationen, unter anderem beim SV Sandhausen und bei der SG Dynamo Dresden. Im vergangenen Jahr wechselte er fest zum VfL Osnabrück. In seiner bisherigen Karriere kann Conteh auf 41 Einsätze in der 2. Bundesliga (sechs Tore, vier Assists) und 26 Spiele in der 3. Liga (drei Tore, drei Assists) zurückblicken.

Benjamin Kessel, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Christian bringt extrem viel Tempo, Tiefgang und ein gutes Umschaltspiel mit. Diese Komponenten erhöhen unsere offensive Variabilität und Qualität. Er hat bereits in der 2. Bundesliga sein Können unter Beweis gestellt und verfügt noch über weiteres Entwicklungspotenzial. Wir sind glücklich, dass wir Christian von unserem gemeinsamen Weg überzeugen konnten und ihn nun in unserem Trikot sehen werden.“