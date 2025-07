Conference League: Racing und F91 mit dem Rücken zur Wand

Um 20 Uhr Ortszeit stellt sich Racing in Georgien der Aufgabe, die knappe 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel von vor einer Woche wettzumachen. In besagter ersten Partie zeigten die Hauptstädter eine durchaus ansprechende Leistung, verspielten aber eine zwischenzeitliche Führung.

Schon am vergangenen Donnerstag blieb man kurz nach dem Abpfiff optimistisch. „Ich bin zuversichtlich und optimistisch, dass wir in Georgien etwas holen können“ ließ Racing-Trainer Yannick Kakoko im Video-Interview mit FuPa damals bereits wissen. „Es geht darum, zu analysieren, was wir gut gemacht haben und das zu wiederholen und was wir schlecht gemacht haben zu verbessern.“

„Ich denke, es ist noch alles drin fürs Rückspiel“ sagte vor Wochenfrist auch Dominik Stolz. Mit Freire und Ikene sind zwei Spieler angeschlagen, deren Einsatz für das Rückspiel fraglich ist. Anstoß in Gori ist um 18 Uhr Luxemburger Zeit, FuPa berichtet per Liveticker.