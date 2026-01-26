Concordia Rheinberg stellt sich neu auf

Bei dem Treffen war auch Dennis Tenge dabei. Der Geschäftsmann ist jedoch nur noch auf dem Papier Vorsitzender. Er lässt schon seit längerem das Amt ruhen. Am 9. März steigt die Jahreshauptversammlung. Baumbach ist guter Dinge, dass sich dann ein Nachfolger für Tenge finden wird: „Der Posten wird neu besetzt und der Vorstand jünger werden.“ Mehr wollte der 32-Jährige nicht verraten.

Baumbach machte am Freitag deutlich, dass mit dem Abschied von Trainer Manfred Wranik im Sommer nicht die komplette erste Mannschaft auseinanderbrechen werde. Der Coach hatte mit dem Hinweis, dass ihm die Kader-Perspektive fehle, angekündigt, nach dieser Rückrunde bei der Concordia aufhören zu wollen.