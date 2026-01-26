Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im neuen Jahr wird sich bei Rheinberg einiges ändern. – Foto: Roberto Parolari
Concordia Rheinberg stellt sich neu auf
Bei Concordia Rheinberg ist einiges in Bewegung – auf und neben dem Fußballplatz. Es muss nicht nur ein Trainer für die erste Mannschaft, sondern auch ein neuer Vorsitzender gefunden werden. Warum ein Urgestein seine Karriere beendet.
2026 wird’s sich bei Concordia Rheinberg einiges ändern. Es muss ein neuer Vorsitzender und Trainer für die erste Mannschaft gefunden werden. Zudem hoffen nicht nur die Mitglieder des Rheinberger Fußballklubs, dass auf der sanierungsbedürftigen Platzanlage an der Xantener Straße endlich die Bagger rollen. „Bei uns herrscht Aufbruchstimmung“, sagte Geschäftsführer Jonas Baumbach nach der Vorstandssitzung am Donnerstagabend.