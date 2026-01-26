 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Im neuen Jahr wird sich bei Rheinberg einiges ändern.
Im neuen Jahr wird sich bei Rheinberg einiges ändern. – Foto: Roberto Parolari

Concordia Rheinberg stellt sich neu auf

Bei Concordia Rheinberg ist einiges in Bewegung – auf und neben dem Fußballplatz. Es muss nicht nur ein Trainer für die erste Mannschaft, sondern auch ein neuer Vorsitzender gefunden werden. Warum ein Urgestein seine Karriere beendet.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
FC Neuk.-Vlu II
C. Rheinberg

2026 wird’s sich bei Concordia Rheinberg einiges ändern. Es muss ein neuer Vorsitzender und Trainer für die erste Mannschaft gefunden werden. Zudem hoffen nicht nur die Mitglieder des Rheinberger Fußballklubs, dass auf der sanierungsbedürftigen Platzanlage an der Xantener Straße endlich die Bagger rollen. „Bei uns herrscht Aufbruchstimmung“, sagte Geschäftsführer Jonas Baumbach nach der Vorstandssitzung am Donnerstagabend.

Ziel: Klassenerhalt

Aufrufe: 026.1.2026, 08:00 Uhr
René PutjusAutor