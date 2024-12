Comeback: Kratzer beerbt Ficarra in Raigering

Nach fünf Jahren bei der SV Grafenwöhr kehrt der in Aschach lebende Kratzer somit wieder zurück an den Pandurenpark. Zwischen 2015 und 2019 war Kratzer bereits Chefanweiser in Raigering und führte den SVR unter anderem bis in die Landesliga. „Mit Martin gewinnen wir einen erfahrenen und motivierten Trainer, der das Umfeld in Raigering auch aus seiner ersten Amtszeit noch genau kennt und daher perfekt zu uns passt. Wir erhoffen uns dadurch natürlich nochmal Aufbruchstimmung erzeugen zu können und so auch in der nächsten Saison unsere gesteckten Ziele zu erreichen“, versprüht SVR-Abteilungsleiter Florian Hiltl in einer entsprechenden Pressemeldung des Vereins Optimismus.



Kratzer selbst freut sich auf seine Rückkehr an die alte, wohlbekannte Wirkungsstätte: „Ich übernehme in Raigering eine absolut intakte Mannschaft mit jungen, talentierten und erfolgshungrigen Spielern. Die Mannschaft bleibt auch in der nächsten Saison so zusammen, was die Aufgabe sehr reizvoll macht. Daher freue ich mich ungemein auf die Zusammenarbeit mit den Jungs und den Verantwortlichen beim SVR“, lässt der 51-Jährige wissen.