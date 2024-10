Colic verabschiedet sich emotional - Victoria mit Pressemitteilung

"Nach über acht Jahren intensiver Arbeit beim SC Victoria, der für mich wie eine zweite Heimat geworden ist, endet nun eine bedeutsame und prägende Zeit.

Als ich 2016 mit gerade einmal 21 Jahren Verantwortung als Trainer der U15 übernahm, hätte ich nie geahnt, welche besondere Reise vor mir lag. Zwei Jahrgänge durfte ich von der U16 bis zur U18 hauptverantwortlich begleiten und auf den Herrenbereich vorbereiten. Schließlich hatte ich die Ehre, als U23-Trainer diese Jahrgänge wieder zusammenzuführen. Die Entwicklung der Spieler mitzuerleben, vom Jugendspieler hin zum erwachsenen Fußballer, war für mich nicht nur eine sportliche Aufgabe, sondern auch eine sehr persönliche Herzensangelegenheit.

In den letzten 1,5 Jahren als Trainer der U23 habe ich stets versucht, mein Bestes zu geben, auch wenn die Ergebnisse nicht immer das widerspiegelten, was wir uns alle erhofft hatten. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport, besonders im Herrenbereich, und kein Trainer steht über den Zielen des Vereins. Dennoch bin ich stolz darauf, wie sich die Mannschaft in vielen Spielen präsentiert hat und wie sich die Spieler in dieser Zeit entwickelt haben – das bleibt für mich ein bleibender Erfolg."

"Danke für die gemeinsame Zeit!"