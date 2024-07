Coach Möllensiep und Steele erwarten eine weitere harte Spielzeit

Mit drei Siegen aus den finalen drei Spielen rettete sich Steele erst in die Landesliga-Relegation gegen die SGE Bedburg-Hau. Die SpVgg brachte ihre Spätform auch in das Entscheidungsspiel und kann überhaupt erstmal drei Kreuzchen machen, dass man zum sechsten Mal in Folge in der Landesliga vertreten ist.

"Wir kommen aus einer sehr langen und harten Saison. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass die nächste Saison mindestens genauso schwer wird. Die Liga ist meiner Meinung nach noch ausgeglichener. Falls wir uns um den zehnten Tabellenplatz herum positionieren, wäre ich sehr zufrieden. Jeder Platz darüber wäre natürlich ein toller Erfolg", sagte Steele-Coach Dirk Möllensiep gegenüber RevierSport.

In puncto Transfers hat sich nicht viel getan. Immerhin zwei Stammspieler verlassen Steele mit Nils Hetkamp (SC Velbert) und Fabian Handke (DJK Sportfreunde Katernberg). Auf der Habenseite steht bislang lediglich der junge Tom Bendler (RSC Essen) zu Buche. Der 20-Jährige agierte in der Vorsaison sogar noch in der Kreisliga C und erzielte dort in 21 Spielen 11 Treffer. An das Niveau vier Ligen höher wird es sich jedoch wohl noch gewöhnen müssen. Drei weitere Neuverpflichtungen unter 22 Jahren werden noch in den kommenden Tagen und Wochen verkündet.