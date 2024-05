Coach Hanna zieht es zurück zu den Ratinger A-Junioren

Am Mittwoch kommt der Tabellenvierte SG Benrath-Hassels in den Sportpark (13 Uhr), der einen guten Lauf zuletzt hinlegte und das Hinspiel 2:1 gewann. Er ist seit sechs Spielen unbesiegt, kommt allerdings für den Aufstiegsbereich nicht mehr infrage.

Ungeklärt bei der RSV-Reserve ist die Trainerfrage. Das interessiert die Ratinger Fußballszene brennend. Hanna kehrt zur neuen Saison zurück zur U19, die er in der Leistungsklasse zum Meistertitel führte. Gewisse Kreise im Verein hätten es überaus gerne gesehen, wenn der 37-Jährige bei der Reserve geblieben wäre, der aber erklärt: „Es war ohnehin geplant, dass ich den Klassenerhalt schaffe. Der ist greifbar nahe, aber mich zieht es zurück zu den A-Junioren.“ Es muss also ein Nachfolger gefunden werden. Der Boss Jens Stieghorst ist in Urlaub, danach wird man sehen, wie es weitergeht. Gegen Hassels sind die zuletzt erkrankten Nico Paradi und Muhammet Ucar wieder dabei, Enes Bilgicli und Flakrim Islami sind verletzt.