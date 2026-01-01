Der DV Solingen darf vom Aufstieg in die Oberliga träumen. – Foto: E.Kaya_Photography

Co-Trainer bleibt doch: So geht es weiter beim DV Solingen Landesliga, Gruppe 1: Unverhofft ging die Zusammenarbeit zwischen dem DV Solingen und Cheftrainer Engin Kizilarslan zu Ende. Ihm sollten ursprünglich auch Co-Trainer Abdelkarim Ifrassen und Torwarttrainer Florian Ricken folgen. Doch zumindest bei Ifrassen gibt es nun eine Kehrtwende: Er wird den Verein und neu-Trainer Deniz Aktag auch in der Rückrunde unterstützen.

„Ich denke, dass der Schritt für alle Seiten einvernehmlich und unumgänglich war“, hatte Engin Kizilarslan nach dem Ende seiner über dreijährigen Amtszeit erklärt. Bevor das Kapitel jedoch endgültig geschlossen wird, wollte sich die Vereinsführung noch einmal zum Ablauf äußern und stellte dabei klar: "Man muss offen sagen“, erklärte Kadir Yilmaz, neuer Zweiter Vorsitzender und zuvor Sportlicher Leiter, gegenüber FuPa Niederrhein. "Er hat nicht mit seinem Trainerteam aufgehört, wir haben nur ihn entlassen."

Entlassung statt Rücktritt Zu den genauen Gründen wollte sich Yilmaz nicht weiter äußern, stellte jedoch klar, dass diese nicht sportlicher Natur gewesen seien: "Die dreieinhalb Jahre mit ihm waren der Hammer. Es hat richtig Spaß gemacht, sportlich war er erfolgreich, dazu sage ich nichts. Wir danken auch für seine Leistung, aber der Abschied war nicht schön.“

Zuvor hatte Engin Kizilarslan von Unstimmigkeiten mit dem neu gewählten Vorstand gesprochen. Ein Eindruck, den Yilmaz nicht teilen kann. "Der alte Vorstand ist ja immer noch im Boot“, sagte er. Yilmaz hatte seine Rolle von seinem Vater Ali Yavuz Yilmaz übernommen und führt den Verein nun gemeinsam mit dem Ersten Vorsitzenden Beytullah Kara. Die Trennung sei daher eine gemeinsam getroffene Entscheidung gewesen. Als Konsequenz sollten auch Co-Trainer Abdelkarim Ifrassen und Torwarttrainer Florian Ricken den Verein verlassen. Während Ricken aus persönlichen Gründen bei seinem Entschluss bleibt, gibt es bei Ifrassen eine andere Entwicklung.

"Als Engin sich mit dem DV auf keine weitere Zusammenarbeit geeinigt hat, hat mich Engin darüber informiert. Ich habe dann auch sofort gesagt: 'Alles klar, dann trete ich mit zurück‘“, schilderte Ifrassen. "Bei mir war es jetzt aber so, dass wir uns noch einmal zusammengesetzt haben, der Verein und ich, und zu einer Lösung gekommen sind. Deshalb habe ich meine anfängliche Aussage revidiert und mich dazu entschieden, zumindest die Rückrunde weiterzumachen.“ Torwarttrainer Florian Ricken wird den Verein hingegen verlassen, sein Nachfolger steht mit Jörn Malcharek bereits fest. Kizilarslan selbst betonte, dass er in seiner Zeit beim DV "sehr nette Menschen kennengelernt“ habe, wollte darüber hinaus jedoch keine weiteren Aussagen treffen, um kein "böses Blut" zu erzeugen. Vier neue Spieler stehen bereit Beide Seiten wollen nun wieder nach vorne blicken, wobei beim DV ein sportlich hochinteressantes zweites Halbjahr ansteht. Dem Verein fehlt mit 28 Punkten nur ein Zähler auf den zweiten Platz, worüber in der Relegation der erstmalige Aufstieg in die Oberliga winken würde. Personell können die Klingenstädter dafür auch auf den gesamten Kader der Hinrunde zurückgreifen, verstärkten sich punktuell gar noch mehrfach

Zwei Zugänge beim DV: Stanislao Apicella (li.) und Servet Furkan Aydin. – Foto: Spielerprofil