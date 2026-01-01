Co-Trainer bleibt doch: So geht es weiter beim DV Solingen

„Ich denke, dass der Schritt für alle Seiten einvernehmlich und unumgänglich war“, hatte Engin Kizilarslan nach dem Ende seiner über dreijährigen Amtszeit erklärt. Bevor das Kapitel jedoch endgültig geschlossen wird, wollte sich die Vereinsführung noch einmal zum Ablauf äußern und stellte dabei klar: "Man muss offen sagen“, erklärte Kadir Yilmaz, neuer Zweiter Vorsitzender und zuvor Sportlicher Leiter, gegenüber FuPa Niederrhein. "Er hat nicht mit seinem Trainerteam aufgehört, wir haben nur ihn entlassen."
Zu den genauen Gründen wollte sich Yilmaz nicht weiter äußern, stellte jedoch klar, dass diese nicht sportlicher Natur gewesen seien: "Die dreieinhalb Jahre mit ihm waren der Hammer. Es hat richtig Spaß gemacht, sportlich war er erfolgreich, dazu sage ich nichts. Wir danken auch für seine Leistung, aber der Abschied war nicht schön.“
Zuvor hatte Engin Kizilarslan von Unstimmigkeiten mit dem neu gewählten Vorstand gesprochen. Ein Eindruck, den Yilmaz nicht teilen kann. "Der alte Vorstand ist ja immer noch im Boot“, sagte er. Yilmaz hatte seine Rolle von seinem Vater Ali Yavuz Yilmaz übernommen und führt den Verein nun gemeinsam mit dem Ersten Vorsitzenden Beytullah Kara. Die Trennung sei daher eine gemeinsam getroffene Entscheidung gewesen.
Als Konsequenz sollten auch Co-Trainer Abdelkarim Ifrassen und Torwarttrainer Florian Ricken den Verein verlassen. Während Ricken aus persönlichen Gründen bei seinem Entschluss bleibt, gibt es bei Ifrassen eine andere Entwicklung.
"Als Engin sich mit dem DV auf keine weitere Zusammenarbeit geeinigt hat, hat mich Engin darüber informiert. Ich habe dann auch sofort gesagt: 'Alles klar, dann trete ich mit zurück‘“, schilderte Ifrassen. "Bei mir war es jetzt aber so, dass wir uns noch einmal zusammengesetzt haben, der Verein und ich, und zu einer Lösung gekommen sind. Deshalb habe ich meine anfängliche Aussage revidiert und mich dazu entschieden, zumindest die Rückrunde weiterzumachen.“
Torwarttrainer Florian Ricken wird den Verein hingegen verlassen, sein Nachfolger steht mit Jörn Malcharek bereits fest. Kizilarslan selbst betonte, dass er in seiner Zeit beim DV "sehr nette Menschen kennengelernt“ habe, wollte darüber hinaus jedoch keine weiteren Aussagen treffen, um kein "böses Blut" zu erzeugen.
Beide Seiten wollen nun wieder nach vorne blicken, wobei beim DV ein sportlich hochinteressantes zweites Halbjahr ansteht. Dem Verein fehlt mit 28 Punkten nur ein Zähler auf den zweiten Platz, worüber in der Relegation der erstmalige Aufstieg in die Oberliga winken würde. Personell können die Klingenstädter dafür auch auf den gesamten Kader der Hinrunde zurückgreifen, verstärkten sich punktuell gar noch mehrfach
Mit Stanislao Apicella kommt ein Hochkaräter von Abstiegskandidat FC Remscheid. Der 21-Jährige verzeichnete in seiner ersten Spielzeit bei den Senioren 20 Landesliga-Treffer für den SC Velbert, konnte in der laufenden Saison mit drei Treffern aber auch nicht wesentlich bei den strauchelnden Remscheidern herausstechen. Dazu gesellt sich Servet Furkan Aydin von Mittelrheinligist FC Pesch, der schon bei diversen Klubs in der fünfthöchsten Spielklasse agieren konnte und dieses Niveau nun auch in Solingen einfließen lassen kann. Gleiches gilt auch für Cedric Mvondo. Der Abwehrmann kam 100 Mal in der Regionalliga zum Einsatz - zuletzt in der Vorsaison für Türkspor Dortmund, ist damit auf dem Papier womöglich sogar der hochkarätigste Neuling in der Klingenstadt. Komplettiert wird das Quartett der Neuankömmlinge von Furkan Sagman, der von Oberligist Sportfreunde Baumberg aufschlägt, dort mit vier Einsätzen in der Hinrunde aber nicht nachhaltig zum Zuge kam.
Insgesamt deutet sich ein vielversprechendes neues Kapitel beim DV Solingen - mit Neu-Trainer Deniz Aktag und seinem Assistenten Abdelkarim Ifrassen an der Seitenlinie.
