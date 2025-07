Claudio Pizarro verkündet Vertragsdurchbruch von Bayern-Juwel

München - Bis zum letzten Tag des Vertrages buhlte der FC Bayern München um sein Mittelfeldtalent, jetzt gelang der Durchbruch. Der von Bundesliga-Vereinen umworbene Felipe Chávez trägt auch in Zukunft rot-weiß. Mit seinen Leistungen mit der U19 in der UEFA Youth League machte der peruanische U20-Nationalspieler international auf sich aufmerksam.

Jochen Sauer

„Pippo ist ein sehr spannendes Talent. Er hat in der zurückliegenden Saison sowohl in unserer U19 als auch bei den Amateuren viele Scorer-Punkte gesammelt und somit das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, auf der FCB-Homepage zitiert. „Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von einem gemeinsamen weiteren Entwicklungsweg überzeugen konnten. Wir glauben an sein Potential im Profifußball.“