CLAS bestätigt Racing-Sieg im Pokal

Rechtzeitig vor dem Pokalduell Racing - Canach am kommenden Mittwoch gab der luxemburgische Sportsgerichtshof CLAS unter der Woche sein Urteil zum Fall der Achtelfinalbegegnung Etzella – Racing bekannt.
Ettelbrück hatte das Ergebnis bekanntlich angefochten, da man der Meinung war, dass Racing einen nicht einsatzberechtigten Spieler auf dem Spielberichtsbogen vermerkt hatte. Racing plädierte auf „administrativen Fehler“, da man die Namen Quevedo und Qevani vertauscht hatte.
Vor dem Verbandsgericht bekamen die Hauptstädter zweimal Recht. Ettelbrück wollte es nicht dabei belassen und zog vor die CLAS, die laut wort.lu den administrativen Fehler und damit das Weiterkommen von Racing bestätigte.
Weiter wurde bekannt, dass das abgebrochene Zweitligaspiel der Frauen zwischen Niederkorn und Differdingen II mit 3:0 für die Gastgeberinnen gewertet wird. Auf die genauen Ursachen der Vorfälle ging das Verbandsgericht nicht ein.