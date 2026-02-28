CLAS bestätigt Racing-Sieg im Pokal

Symbolbild – Foto: Nückel/Steinmann

Coupe de Luxembourg

Rechtzeitig vor dem Pokalduell Racing - Canach am kommenden Mittwoch gab der luxemburgische Sportsgerichtshof CLAS unter der Woche sein Urteil zum Fall der Achtelfinalbegegnung Etzella – Racing bekannt.

Ettelbrück hatte das Ergebnis bekanntlich angefochten, da man der Meinung war, dass Racing einen nicht einsatzberechtigten Spieler auf dem Spielberichtsbogen vermerkt hatte. Racing plädierte auf „administrativen Fehler“, da man die Namen Quevedo und Qevani vertauscht hatte.