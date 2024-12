Christoph Kramers nächste Titel-Mission startet gegen Bulgarien

Das Ziel ist klar formuliert: Nach dem Titelgewinn 2018 möchte die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft erneut Weltmeister werden. Beim Turnier, das am Donnerstag im Oman gestartet ist, zählt das Team von Trainer Malte Froehlich zu den Favoriten, obwohl es im vergangenen Jahr bei der Heim-WM in Essen das Aus im Viertelfinale gab.

„Wir haben seit dem Ausscheiden in Essen große Schritte nach vorn gemacht. Es gab einige Härtefälle bei der Nominierung, denn noch nie waren wir individuell so gut besetzt. Nun gilt es, aus diesen überragenden Spielern einen verschworenen Haufen zu machen“, sagte Froehlich.

Die hat keiner von Kramers Team-Kollegen vorzuweisen, beim Blick auf den Kader ergeben sich aber durchaus ein paar spannende Konstellationen. So ist Kapitän Kim Sippel – eine Verwandtschaft zu Tobias Sippel ist nicht bekannt – mit 35 Jahren der Erfahrenste: Vier Europameisterschaften und vier Weltmeisterschaften hat er im Kleinfeldfußball schon gespielt, bei der WM 2018 war er ebenfalls dabei. Auch Marvin Fricke war damals schon im Kader, die meisten Spiele seiner Großfeld-Karriere hat er in der Oberliga Niedersachsen bestritten.

Einige Bekannte mit dabei

Tobias Haitz und Kramer kennen sich bestens, der 32-Jährige war zuletzt zwei Saisons in der Baller League aktiv und lief dort für Kramers Team „Golden XI“ auf, in der Jugend war er unter anderem bei Alemannia Aachen, dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen aktiv. Ersatztorwart Lukas Betz spielt aktuell für den Bonner SC in der Mittelrheinliga, von 2014 bis 2017 machte er in der Gladbacher Jugend insgesamt 13 Spiele für die U17 und die U19.

Thomas Haas (26) stand im Juni noch für die Würzburger Kickers in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga auf dem Platz, nun ist er offiziell vereinslos, sammelte aber ebenfalls schon Erfahrung auf dem Kleinfeld in der Baller League. Hendrik Hebekker (24) spielt seit 2023 für die Kleinfeld-Nationalmannschaft, er machte wie Hischem Metidji (25, FC Elmshorn, Bezirksliga) in diesem Jahr in der Icon League auf sich aufmerksam. Jacob Göker (24, FC Hürth, Mittelrheinliga) und Mustapha Chahrour (20, Sportfreunde Düren, Landesliga) ergänzen den großen Rheinland-Block im Team.

Gegner des deutschen Teams sind in der Gruppe Bulgarien (Fr., 19 Uhr deutscher Zeit), Georgien (So., 16 Uhr), Libyen (Di., 7 Uhr) und Serbien (Mi., 15 Uhr), die Partien werden live auf der Streaming-Plattform Twitch gezeigt.