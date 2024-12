Charles Herrmann kommt auf Betriebstemperatur

Borussia Mönchengladbachs U23 hat am vergangenen Wochenende eine wichtige Erkenntnis gesammelt: Sie hat das Gewinnen nach den zwei Topspiel-Niederlagen vor der Länderspielpause nicht verlernt. Mit dem 2:0 beim FC Gütersloh ist das Team von Trainer Eugen Polanski zurück in der Erfolgsspur – und der fünfte Platz täuscht fast noch über die tatsächliche Ausgangslage hinweg, denn mit einem Sieg im Nachholspiel in der kommenden Woche beim 1. FC Köln (Mittwoch, 12 Uhr) könnte Borussia sogar auf den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga springen. „So ein Sieg ist einfach wichtig, um den Glauben an Siege zurückzubekommen“, betont Trainer Polanski im Gespräch mit unserer Redaktion. Torschützen in Gütersloh waren Top-Scorer Noah Pesch (zwölf Tore, sechs Assists) und Shio Fukuda (vier Tore, ein Assist).