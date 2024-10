Charaktertest für Unterföhring in Garching

Die beiden Nachbarn aus dem nördlichen Landkreis liegen in der Tabelle nicht weit auseinander, aber die ganz großen Emotionen erzeugt das Duell Garching gegen Unterföhring (Sonntag, 15 Uhr, Sportgelände an der Schleißheimer Straße) nicht. Zum Abschluss der Vorrunde in der Landesliga wollen die Gastgeber ihren Negativlauf der vergangenen Spiele stoppen und der FC Unterföhring hat wieder einmal den Charaktertest, ob er den Gegner unterschätzt.

Kleine Verbesserungen gibt es in der Abwehr, wobei die Fortschritte statistisch noch nicht erkennbar sind. Mit dem ehemaligen Unterföhringer Miroslav Mitin und Tobias Reichl hat Garching die jüngste Innenverteidigung der Liga. Nico Basta sieht durchaus positive Ansätze, dass sich sein Team auch hinten die Konkurrenzfähigkeit in der Landesliga zurückerarbeitet. Aber mit 42 Gegentoren ist es bis auf Weiteres die Schießbude der Liga.

Garching/Unterföhring – Die Garchinger Sieglos-Serie steht bei sechs Spielen, aber das 3:3 in Kirchheim war nach fünf Pleiten ein Schritt nach vorne. „Wir haben uns bewiesen, dass wir drei Tore schießen können“, sagt Trainer Nico Basta. Auch wenn sich das zwischenzeitliche 3:0 am Ende in Luft auflöste, hat der VfR sich selbst die Konkurrenzfähigkeit bewiesen. Das nimmt der Trainer des Bayernliga-Absteigers positiv mit.

In der sich lange Zeit selbst aufstellenden Mannschaft muss sich der Garchinger Trainer nun auch einmal um eine Personalfrage kümmern. Die Innenverteidigung ist besetzt, auf der Sechs ist Käpt‘n Ricci Basta zementiert. Robin Oswald wurde zuletzt in Kirchheim als Außenverteidiger aufgestellt und hat dort erstmal seinen Platz gefunden. Auf lange Sicht dürfte der hoch veranlagte Kicker aber wieder irgendwo zentral auf das Feld drängen.

Der FC Unterföhring ist neun Punkte besser als Garching, hat drei Tore mehr geschossen und 19 Tore weniger kassiert. Deshalb spricht alles für den Siebten, der sich zur Halbzeit der Saison im oberen Drittel festsetzen kann und will. Mit einem Sieg in Garching könnten die Unterföhringer der Vorrunde den Stempel „Gut“ aufdrücken. So weit, so gut.

Trainer Fritz machte kein Geheimnis um einen Durchhänger

Aber gerade Spiele wie dieses sind tückisch für die Unterföhringer, die schon öfter einmal im Gefühl des sicheren Sieges ein paar Prozent nachgelassen haben. In Pullach verschenkten sie ziemlich blamabel Punkte und auch gegen Freilassing (2:0) hätte es in der Vorwoche eng werden können, als sie die Zügel schleifen ließen. Trainer Sebastian Fritz hat den Durchhänger deutlich angesprochen und sieht in Garching den x-ten Einstellungstest. Er fährt vorsichtig optimistisch zu dem Nachbarclub: „Unter der Woche im Training war richtig Zug drin.“

Gegenüber den jüngsten Spielen ist Mittelstürmer Jakob Klaß fraglich und könnte ersetzt werden von dem ehemaligen Garchinger Gottfried Agbavon, der gegen Freilassing sein erstes Tor für den Unterföhringer schoss. Trotz Verletzungen und Krankheitsfällen hat der FCU immer noch 16 Mann im Training, weshalb der Club von der Bergstraße sicherlich von einigen Vereinen beneidet wird. Die Entscheidungen für einen XXL-Kader haben sich gelohnt. (nb)

Voraussichtliche Aufstellungen Garching: Bals – Stefanovic, Mitin, Reichl, Oswald – Basta, Tugbay, Brzovic, Ziljkic, Kryezi (Bashota) – Günzel. Unterföhring: Fritz – A. Arkadas, S. Bahadir (Heller), Awoudja, Näther – B. Bahadir, Gümüs, Agbavon (Altunay), Tokoro, T. Arkdas, Klaß (Agbavon).