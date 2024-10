Chapeau Marco Riemer

Das erste Ausrufezeichen der Partie setzten die Gäste aus Sachsen durch Mattheus, dessen Schuss Bresemann zur Ecke lenkte (3.). In einer munteren Anfangsphase ergab sich auf der Gegenseite die Doppelchance für den FC Einheit: Wachs und Riemer verpassten hier eine mögliche Führung mit einer Doppelchance und der Ball wurde letztendlich zur Ecke geklärt (8.). Auf der anderen Seite lag dann der Ball im Netzt. Einen abgefälschten Kind-Freistoß aus 22 Metern konnte Bresemann noch abwehren, doch Worbs setzte nach und traf im Nachschuss zur Gästeführung. Die Einheit-Abwehr wirkte in dieser Situation nicht auf der Höhe (16.). Aber die Jähnisch-Elf zeigte prompt eine Reaktion. Nachdem Hornik von Links nach innen gab, verpasste Rühling den Ausgleich frei vor dem leeren Tor (23.). Wenig später war es aber soweit: Nach einer Flanke von Krahnert traf Einheit-Kapitän Riemer per Kopf zum Ausgleich (26.). Auf der anderen Seite jubelten die Gäste über die erneute vermeintliche Führung, doch wegen Foulspiel wurde der Treffer nicht anerkannt (33.). Vor der Pause hatte jedes Team noch eine Chance, wobei Riemer den Ball über das Tor setzte (35.) und auf der anderen Seite sorgte ein Freistoß nochmal für Gefahr (45.).

Kurz nach Wiederbeginn gab es zunächst einen Aufreger auf jeder Seite. Shoshaj monierte ein Handspiel im Strafraum des FC Grimma - der Pfiff blieb aus. Im direkten Gegenzug trafen die Gäste, allerdings stand dabei ein Akteur im strafbaren Abseits (55.). Das Spiel wogte in dieser Phase hin und her. Shoshajs Kopfball nach Flanke von Riemer ging aber übe den Kasten (59.), ebenso wie Zifferts' Versuch auf der Gegenseite aus 20 Metern (60.). Dann aber lag der Ball im Netz. Erneut war Riemer per Kopf zur Stelle, der nach einer Ecke von Schlegel seine Farben in Front brachte (64.). Kurz darauf verpasste Rühling die Entscheidung, als sein Schuss zur Ecke abgewehrt wurde (68.). Auf der anderen Seite hielt Bresemann die Führung fest, als er einen Schuss von der Strafraumgrenze mit starker Parade über die Latte lenkte (75.). In der Schlussphase machte dann Dreierpacker Riemer den Deckel auf die Partie. Der eingewechselte Ensenbach bediente den FCE-Kapitän bei einem Konter mustergültig, der unter Beweis stellte, dass er auch mit dem Fuß Tore erzielen kann - 3:1 (86.).