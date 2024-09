Chancenwucher und bitteres Pokalaus

Los ging es nach zwei zu hoch angesetzten Annäherungsversuchen mit dem Auftakt nach Maß. Seidel zog aus 20 Metern ab und der Aufsetzer überraschte Saalfelds Keeper auf dem falschen Fuß. Kurz danach berührte der Keeper die Kugel beim Abstoß doppelt und es ergab sich die große Möglichkeit mit einem indirekten Freistoß aus fünf Metern. Saalfeld warf jedoch alles dazwischen und konnte den Einschlag verhindern. Dann waren Reinhold und Dolzer mit dem Kopf zur Stelle und zielten zu hoch bzw. scheiterten an Onyshchenko. Reinholds Direktabnahme brachte ebenso wenig ein, wie der Vorstoß von Seidel und Noak allein auf weiter Flur, doch der Ball wollte nicht rein. Es war zum Mäuse melken. Die bis dato nicht vor dem Tor aufgetauchten Gäste machten stattdessen aus dem Nichts den Ausgleich. Kiriienko erlief einen Steckpass in die Spitze und zirkelte den Ball leicht abgefälscht um Patzer ins flache Eck. Eigentlich unglaublich und das Pech sollte sich fortsetzen. Ein Schlenzer von Schack wurde noch zur Ecke gelenkt, dann war erstmal Pause.

Im zweiten Abschnitt wurde es bei großer Hitze eine Kraftfrage. Die Heim-Elf spielte weiter gefällig nach vorn, doch die Gäste wurden stärker. Kleyla und Tzanev donnerten den Ball an die Latte, ein Freistoß vom 16er strich knapp vorbei. Für die Preußen-Truppe wurden die Abschlüsse von Pawlak und Reinhold gefährlich, allerdings war dies nicht zwingend genug. Also ging es in die Verlängerung, welche sich bei diesen Temperaturen keiner gewünscht hatte. Die Preußen machten weiter Betrieb und das Unglück wollte nicht vergehen. Noak scheiterte doppelt am Schlussmann und dann am Innenpfosten, auch Schacks Schuss konnte Saalfelds Mann mit den Handschuhen klären. Es kam letzten Endes wie es kommen musste. Die Gäste spielten einen Konter aus und Tzanev markierte die Führung für Saalfeld. Der Spielverlauf wurde damit komplett auf den Kopf gestellt, so dass die letzten Minuten aus Hoffen und Bangen bestanden. Es wurde aus allen Lagen abgefeuert, doch die Abschlüsse von Schack und Engel bzw. die abgerutschte Flanke von Yoro wurden irgendwie gerettet.