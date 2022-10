Chance für Erkelenz Bezirksliga: Punkten gegen Niederbachem

Am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga stehen die Teams aus dem Kreis Heinsberg vor Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads. Neuling SC 09 Erkelenz muss gegen die spät der Staffel zugeteilte Mannschaft des SV Niederbachem punkten. Würm-Lindern fährt als Außenseiter zum VfR Würselen, dem wohl zweitstärksten Team der Liga.

Die Chance, weitere Punkte für den Klassenerhalt zu holen, hat Erkelenz in Stolberg verpasst. Die nächste Gelegenheit sollte aber unbedingt genutzt werden. Die Personalsituation ist momentan nicht rosig, Mut machen aber die beiden Heimsiege in Folge. Der dritte ist aber nur mit einer konzentrierten Leistung von der ersten Minute an zu holen.

Auch in den Zweikämpfen müssen sich die Erkelenzer besser behaupten. Das Team aus Niederbachem hat in seinen ersten beiden Spielen gezeigt, dass die Stärken in der Offensive liegen (zehn Tore). Dafür weist die Deckung einige Schwächen auf, die Erkelenz konsequent nutzen muss.