Chamer Schiris: Speckner weiterhin in Liga 3, Kiefl pfeift Landesliga

Der Rundinger Martin Speckner ist im Profibereich der 3. Liga etabliert und auch in der neuen Spielzeit an der Linie in der 2. Bundesliga.



Leider hat es den Chamer David Seefried erwischt und muss nach einer Saison in der Landesliga wieder zurück in die Bezirksliga. Zuwachs gab es trotzdem, nicht ganz überraschend, mit Mario Kiefl (FC Furth im Wald). Er war an der Spitze der Bezirksliga in der abgelaufenen Saison in freut sich auf Landesliga-Spiele. Fabian Kussinger (TV Waldmünchen) hat seine zweite Saison in der Landesliga erfolgreich hinter sich gebracht und ist bereit für seine dritte Spielzeit im Verband.



In der Bezirksliga waren die sieben Chamer Referees alle im grünen Bereich. Die Notenskala lag dort sehr nah beieinander, „dass Zehntelpunkte über eine vordere Platzierung entscheiden“, erklärt Späth die Rangliste. Mario Kiefl führte die Chamer Riege an, vor Marco Gruber (FC Zandt), auch die anderen hätten sich „sehr gut geschlagen“, genauso wie Ligadino Thomas Gebhardt (DJK Beucherling), Christian Killermann (SG Schönthal-Premeischl), Matthias Schoierer (FC Untertraubenbach) und Manuel Schmid (SV Grafenwiesen). Sie haben und weiterhin die Berechtigung in der bald startenden Spielzeit wieder Bezirksligaspiele zu leiten. Tobias Späth (FC Furth im Wald) verlässt nach langen Jahren freiwillig die Klasse. Für ihn geht ein Talent aus der Kreisliga nach oben: Chaitanya Joshi (DJK Beucherling).



„Wir haben auch in der neuen Spielzeit wieder sieben Gespanne in der höchsten Klasse der Oberpfalz, was uns bei der Gestellung der Assistenten enorm fordern wird“, schildert der Chamer Frontmann das „Luxusproblem“ bei der Einteilung.



In der Kreisliga überwiegen wie immer die Routiniers des Bestandskaders. „Wir haben heuer wieder bewusst verjüngt, unsere Nachwuchshoffnungen bereits zum Kreisliga-Lehrgang eingeladen, damit sie rechtzeitig die Luft schnuppern, um baldmöglichst auch dort ihre Spieleinsätze bekommen“, blickt Späth in die Zukunft.



In der Kreisliga treten an: Josef Baier (SG Schönthal), Uli Bayerlein (TB Roding), Jonas Daiminger (FSV Pösing), Dieter Dendorfer (TSV Sattelpeilnstein), Andreas Fleißer (TSV Winklarn), Stefan Grau (SpVgg Schönseer Land), Richard Kerscher (FC Wald/Süssenbach), Ronny Kohlhoff (SpVgg Bruck), Robert Multerer (SC Arrach-Haibühl), Max Piendl (SC Michelsneukirchen), Markus Pongratz (FC Untertraubenbach), Michael Schießl (DJK/SV Steinberg), Dominik Schwarz (FC Zandt), Ralph Schwarzfischer (SpVgg Mitterdorf), Sebastian Söldner (JFG Drei Wappen), Karl-Heinz Späth (DJK Arnschwang), Tobias Späth und Ralph Waworka (SC Kleinwinklarn). Vier Neue pfeifen künftig in der Kreisliga mit Daniel Bauer (DJK Vilzing), Ameya Joshi (SV Mitterkreith), Jürgen Kirschenbauer (SV Lohberg) und Jürgen Roßmann (DJK Arnschwang). Nicht mehr dabei ist Dennis Schötz, der nach Passau gewechselt ist.



Bei den Beobachtern wird Markus Pongratz (FC Untertraubenbach) in der Bayernliga eingesetzt, Tobias Späth, Reinhardt Traurig (SV Bernried) und Florian Weigl (FSV Pösing) in der Bezirksliga. Spiele im Chamer Raum sind wegen der großen Bezirksligadichte genug für alle da.