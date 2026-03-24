Carlton Meierdiercks, Jascha Malz und Leroy Barkow prägen den Spieltag

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hamburg wurde auch von starken Einzelauftritten geprägt. Besonders Carlton Meierdiercks, Jascha Malz, Leroy Barkow, Morten Bähr und Tom Meyer drückten ihren Partien mit Treffern und entscheidenden Aktionen den Stempel auf.
So auffällig manche Mannschaftsauftritte an diesem Wochenende auch waren, mehrere Spiele bekamen ihr klares Gesicht vor allem durch einzelne Akteure. Ganz vorne steht dabei Carlton Meierdiercks von HFC Falke. Drei Tore bei einem 6:0-Auswärtssieg sprechen ohnehin für sich, noch bemerkenswerter ist aber der Zeitpunkt seiner Treffer. Meierdiercks sorgte einem lupenreinen Hattrick dafür, dass die Partie gegen SC Union Altona schon früh entschieden war. Wer eine Begegnung auf diese Weise in der Anfangsphase prägt, ist automatisch einer der Spieler des Spieltags.
Dicht dahinter folgt Jascha Malz von SC Sternschanze. Beim 4:1 gegen SC Sperber erzielte er drei Tore und war damit der klare Unterschiedsspieler seiner Mannschaft. Besonders ins Auge sprang, dass er innerhalb einer Minute doppelt traf und so früh eine starke Grundlage legte. Sein dritter Treffer zum 3:1 nahm der Partie später endgültig die letzte Spannung. Auch hier war also nicht nur die Anzahl der Tore relevant, sondern vor allem ihre Wirkung auf den Verlauf des Spiels.
Während Meierdiercks und Malz ihre Gegner früh unter Druck setzten, war Leroy Barkow für den Dulsberger SC Hanseat in einer engeren Partie der prägende Mann. Beim 3:2 gegen Zonguldakspor Hamburg verwandelte er nach dem Rückstand zwei Foulelfmeter und drehte die Begegnung damit innerhalb weniger Minuten. Gerade in einem Spiel, das bis in die Schlussphase offen blieb, hatten diese Treffer besonderes Gewicht. Barkow war in dieser Partie nicht einfach nur Torschütze, sondern der zentrale Wendepunkt.
Auch Morten Bähr von TuRa Harksheide II gehört klar in diese Auswahl. Gegen SC Egenbüttel lag seine Mannschaft zunächst zurück, ehe Bähr mit den Toren zum 2:1 und 3:1 entscheidend eingriff. Solche Doppelpacker fallen vor allem dann ins Gewicht, wenn sie nicht nur ein Ergebnis verschönern, sondern ein offenes Spiel tatsächlich entscheiden. Genau das war hier der Fall.
Komplettiert wird die engere Spitzengruppe von Tom Meyer von TuS Holstein Quickborn. Beim 3:1 in Heidgraben traf er zweimal und sorgte schon mit dem frühen 2:0 dafür, dass seine Mannschaft ideal ins Spiel fand. Als Heidgrabener SV anschließend verkürzte, blieb die Partie zunächst offen, ehe Meyer mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wiederherstellte. Auch dieser Auftritt hatte deshalb eine hohe Bedeutung für den Spielausgang.
Erwähnung verdient zudem Mattes Daube vom Walddörfer SV, der beim 4:1 gegen Escheburger SV doppelt traf und seine Mannschaft schon in der Anfangsphase auf Kurs brachte. Solche Leistungen schaffen oft erst die Voraussetzungen dafür, dass ein Spiel später deutlich endet.
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