Carlton Meierdiercks, Jascha Malz und Leroy Barkow prägen den Spieltag Die Top-Spieler des 23. Spieltags in der Bezirksliga Hamburg heißen Carlton Meierdiercks, Jascha Malz, Leroy Barkow, Morten Bähr und Tom Meyer - sie entschieden ihre Spiele mit Toren und Schlüsselmomenten. von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Spielt eine gute Saison: Carlton Meierdiercks vom HFC Falke. – Foto: SC Victoria

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hamburg wurde auch von starken Einzelauftritten geprägt. Besonders Carlton Meierdiercks, Jascha Malz, Leroy Barkow, Morten Bähr und Tom Meyer drückten ihren Partien mit Treffern und entscheidenden Aktionen den Stempel auf.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp So auffällig manche Mannschaftsauftritte an diesem Wochenende auch waren, mehrere Spiele bekamen ihr klares Gesicht vor allem durch einzelne Akteure. Ganz vorne steht dabei Carlton Meierdiercks von HFC Falke. Drei Tore bei einem 6:0-Auswärtssieg sprechen ohnehin für sich, noch bemerkenswerter ist aber der Zeitpunkt seiner Treffer. Meierdiercks sorgte einem lupenreinen Hattrick dafür, dass die Partie gegen SC Union Altona schon früh entschieden war. Wer eine Begegnung auf diese Weise in der Anfangsphase prägt, ist automatisch einer der Spieler des Spieltags. Dicht dahinter folgt Jascha Malz von SC Sternschanze. Beim 4:1 gegen SC Sperber erzielte er drei Tore und war damit der klare Unterschiedsspieler seiner Mannschaft. Besonders ins Auge sprang, dass er innerhalb einer Minute doppelt traf und so früh eine starke Grundlage legte. Sein dritter Treffer zum 3:1 nahm der Partie später endgültig die letzte Spannung. Auch hier war also nicht nur die Anzahl der Tore relevant, sondern vor allem ihre Wirkung auf den Verlauf des Spiels.

Entscheider in engen Partien Während Meierdiercks und Malz ihre Gegner früh unter Druck setzten, war Leroy Barkow für den Dulsberger SC Hanseat in einer engeren Partie der prägende Mann. Beim 3:2 gegen Zonguldakspor Hamburg verwandelte er nach dem Rückstand zwei Foulelfmeter und drehte die Begegnung damit innerhalb weniger Minuten. Gerade in einem Spiel, das bis in die Schlussphase offen blieb, hatten diese Treffer besonderes Gewicht. Barkow war in dieser Partie nicht einfach nur Torschütze, sondern der zentrale Wendepunkt. Auch Morten Bähr von TuRa Harksheide II gehört klar in diese Auswahl. Gegen SC Egenbüttel lag seine Mannschaft zunächst zurück, ehe Bähr mit den Toren zum 2:1 und 3:1 entscheidend eingriff. Solche Doppelpacker fallen vor allem dann ins Gewicht, wenn sie nicht nur ein Ergebnis verschönern, sondern ein offenes Spiel tatsächlich entscheiden. Genau das war hier der Fall.