Calcio: "Mit Kampfgeist und Teamarbeit die Wende einleiten"

Rückschau auf die Niederlage gegen Villingen

Das 0:2 gegen Villingen II offenbarte für Calcio die Schwächen in Zweikampfstärke und Entschlossenheit. Trainer Karabiyik analysierte die Partie schonungslos: „Wir haben es leider nicht geschafft, die Zweikämpfe anzunehmen und den nötigen Einsatz zu zeigen, weshalb wir am Ende verdient verloren haben.“ Vor allem die fehlende Effizienz im Abschluss kostete das Team wertvolle Punkte.

Klares Ziel: Trendwende in Pforzheim

Für die Begegnung in Pforzheim fordert Karabiyik von seinem Team einen klaren Fokus auf Zweikampfstärke und Einsatzbereitschaft: „Unser klares Ziel ist es, in Pforzheim unsere Negativserie zu beenden und ein anderes Gesicht zu zeigen als zuletzt gegen Villingen.“ Die Mannschaft will von Beginn an präsent sein und Pforzheim das Spiel erschweren, dabei auf eine geschlossene und entschlossene Haltung setzen.

Starke Gegner und kompakte Defensive als Schlüssel

Der CfR Pforzheim gilt als eines der spielstärksten Teams der Liga und kann sowohl im Umschaltspiel als auch im kontrollierten Aufbau überzeugen. Karabiyik hebt die Qualitäten des Gegners hervor: „Sie sind besonders gefährlich, wenn sie Räume bekommen und nutzen jede kleine Unaufmerksamkeit des Gegners aus.“ Für Calcio wird es essenziell sein, kompakt zu verteidigen und Pforzheim wenig Raum für seine offensive Entfaltung zu geben.

Strategie: Intensität und gezielte Konter

Calcio setzt auf eine dichte Abwehr und das schnelle Umschaltspiel, um über Konter zu Chancen zu kommen. Standardsituationen sollen als weiterer Schlüssel dienen, um die eigene Abschlussstärke besser auszuspielen: „Unser Schlüssel zum Erfolg wird darin liegen, uns als geschlossene Einheit zu präsentieren und jeden Zweikampf mit voller Entschlossenheit anzugehen.“