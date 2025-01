Calcio Leinfelden-Echterdingen: Trainerrückkehr, Verstärkung gesucht

Mit nur 14 Punkten überwintert Calcio Leinfelden-Echterdingen auf dem 17. und somit vorletzten Platz in der Oberliga Baden-Württemberg. Beim gestrigen Trainingsstart zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhäfte gab es einige Veränderungen zu sehen. Der neue sportliche Leiter Joachim Kiesel spricht im FuPa-Interview über seine Ziele, die Rückkehr von Trainer Francesco di Frisco und die Kaderplanungen für die Rückrunde, die am 1. März um 14 Uhr beim SV Oberachern beginnt. Nicht mehr dabei sein werden der bisherige Torwart-Trainer Milan Jurkovic. Seine Funktion übernimmt ab sofort Thomas Wolf. Neu ist auch Athletik-Trainer Serkan Belik.

FuPa: Sie sind der neue sportliche Leiter bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Mit welchen Erwartungen und Zielen gehen Sie in diese Aufgabe?

Joachim Kiesel: Die Erwartungen sind groß, an mich selbst und an die Mannschaft, mit dem klaren Ziel Klassenerhalt. Ich habe das Team zuvor einige Male gesehen und bin der Meinung, dass es das Potenzial besitzt, für einen deutlich besseren Platz als da, wo sie sich derzeit befindet, sodass es letztendlich, wenn sie es auch abruft, für das große Ziel reichen wird.

FuPa: Vom bisherigen sportlichen Leiter Ioannis Tsapakidis hat sich der Verein überraschend getrennt. Welche Gründe gab es dafür?

Joachim Kiesel: Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass diese Frage von mir unbeantwortet bleibt. Da wir uns ja auch schon länger kennen, ich mich dazu nicht äußern werde.