C-Mädels VFB Oberweimar: Couragierte Mannschaftsleistung!

Unsere C-Juniorinnen spielten heute auf dem Hauptplatz im Wimaria Stadion und hatten die Mädels vom TSV Großfahner zu Gast. Von Beginn an setzten unsere Mädels genau das um, was die beiden Trainer Robert und Sten auf dem Platz sehen wollten. Ab der 1. Minute wurde der Gegner unter Druck gesetzt und Trainer und Zuschauer sahen ein couragiertes und ordentliches Fußballspiel. In der 2. und 5. Minute fielen bereits die ersten beiden Tore. Mit dem Stand ging es dann auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit ging das fröhliche Tore schießen weiter und das Spiel endete mit einem Spielstand von 5:0. Bereits in der ersten Halbzeit bekamen auch die jüngeren Mädels ihre Spielzeit und fügten sich sehr gut in die Mannschaft ein. Mädels, so kann es durchaus weiter gehen und darauf könnt ihr weiter aufbauen. Im 2. Spiel der Saison habt ihr insgesamt schon 11 Tore erzielt und euer Tor blieb bis dahin sauber.

Ein großes Dankeschön geht an das tolle Catering. Die Mannschaftskasse konnte mit den Einnahmen gut gefüttert werden.