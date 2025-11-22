 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht

C-Klasse 1-7: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Verlinkte Inhalte

C-Klasse 1
C-Klasse 2
C-Klasse 3
C-Klasse 4
C-Klasse 5

C-Klasse 1

Morgen, 14:30 Uhr
SpVgg Hebertshausen
SpVgg HebertshausenSpVgg Hebeh. II
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs II
14:30

Morgen, 12:30 Uhr
SV Petershausen
SV PetershausenPetershausen II
SV Türk Dachau
SV Türk DachauTürk Dachau
Abgesagt

Morgen, 17:30 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld IV
FC Tandern
FC TandernFC Tandern II
17:30

Morgen, 12:30 Uhr
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach II
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen II
12:30

Morgen, 14:30 Uhr
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
SpVgg Röhrmoos-GroßinzemoosRöhrmoos II
SG Gerberau/Ludwigsfeld
SG Gerberau/LudwigsfeldSG Gerberau/Ludwigsfeld
14:30

Morgen, 12:00 Uhr
A.E. Galan Dachau
A.E. Galan DachauAEG Dachau II
SV Odelzhausen
SV OdelzhausenOdelzhausen II
12:00

Morgen, 12:30 Uhr
SC Lerchenauer See
SC Lerchenauer SeeLerchen. See II
TSV Indersdorf
TSV IndersdorfIndersdorf III
12:30

C-Klasse 2

Morgen, 10:00 Uhr
SV Am Hart München
SV Am Hart MünchenSV Am Hart II
FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried
FV Rot-Weiß Birkenhof-EschenriedEschenried II
10:00

Morgen, 12:00 Uhr
VfB Sparta München
VfB Sparta MünchenVfB München II
SV Italia 1965 München
SV Italia 1965 MünchenSV Italia M. III
12:00

Morgen, 09:00 Uhr
RW Tunesien Mü.
RW Tunesien Mü.RW Tunesien  II
MSV Schleißheim
MSV SchleißheimSchleißheim
09:00

Morgen, 17:30 Uhr
Fußballsportverein München
Fußballsportverein MünchenFSV München
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide III
17:30

Morgen, 13:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54  II
FC Pontos
FC PontosFC Pontos II
13:00

C-Klasse 3

Morgen, 12:30 Uhr
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor II
FC Olympia Moosach
FC Olympia MoosachFC Oly. Moos II
12:30

Morgen, 12:30 Uhr
SV Lochhausen München
SV Lochhausen MünchenSV Lochh. Mü II
Münchner Kickers 2015
Münchner Kickers 2015Mün. Kickers II
Abgesagt

Morgen, 13:00 Uhr
DJK Würmtal Planegg
DJK Würmtal PlaneggDJK Würm. P.
FC Posavina München
FC Posavina MünchenFC Posavina II
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Freiham
FC FreihamFC Freiham
FC Ukraine München
FC Ukraine MünchenFC Ukraine M II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Post-SV München
Post-SV MünchenPost SV Münc
Herakles SV München
Herakles SV MünchenHerakles SV II
15:00

Morgen, 17:45 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing III
Spfrd BIH München
Spfrd BIH MünchenSpfrd BIH Mü II
17:45

C-Klasse 4

Morgen, 15:00 Uhr
Munich Irish Rovers FC
Munich Irish Rovers FCMu.Ir. Rover II
SV München Laim
SV München LaimSV Laim II
15:00

Morgen, 11:00 Uhr
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing IV
SG FC Espanol M
SG FC Espanol MSG FC Espanol M II
11:00

Morgen, 09:00 Uhr
SC München Süd
SC München SüdMünchen Süd II
Latino Munich
Latino MunichLatino Munic II
09:00

Heute, 15:45 Uhr
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü III
Afghanistan Motahed
Afghanistan MotahedAfghanistan II
15:45

Morgen, 15:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling III
Sportfreunde 03 Pasing
Sportfreunde 03 PasingSF 03 Pasing II
15:00

Morgen, 12:30 Uhr
Post-SV München
Post-SV MünchenPost SV Münc II
SV 1880 München
SV 1880 München1880 München II
12:30

C-Klasse 5

Morgen, 11:00 Uhr
Team München
Team MünchenTeam München
Centro Argentino München
Centro Argentino MünchenCen. Arg. Mü II
11:00

Morgen, 13:00 Uhr
DJK Sportbund München-Ost
DJK Sportbund München-OstDJK SpB M-O II
ESV München-Ost
ESV München-OstMünch.Ost III
13:00

Morgen, 13:30 Uhr
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü II
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering II
13:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Wölfe München
FC Wölfe MünchenFC Wölfe Mün
TSV Maccabi München
TSV Maccabi MünchenMacc. Münche
19:30

Morgen, 15:30 Uhr
NK Hajduk 1970 München
NK Hajduk 1970 MünchenHajduk II
FC München City
FC München CityFC München City
15:30

Morgen, 17:30 Uhr
TSV Feldkirchen
TSV FeldkirchenFeldkirchen II
SV Hohenlinden
SV HohenlindenHohenlinden II
17:30

C-Klasse 6

Morgen, 15:00 Uhr
SG Pliening / FC Finsing
SG Pliening / FC FinsingSG Pliening
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa III
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Markt Schwaben
FC Markt SchwabenFC Markt Sch II
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder. III
14:30

Morgen, 15:30 Uhr
Putzbrunner SV
Putzbrunner SVPutzbrunn II
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer II
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Egmating
TSV EgmatingEgmating III
SpVgg Heimstetten 02
SpVgg Heimstetten 02SpVgg Heimst
16:00

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Poing
TSV PoingTSV Poing III
ASV Glonn
ASV GlonnGlonn II
2
0
Abpfiff

Morgen, 10:30 Uhr
SG Grasbrunn-Ne / Haar
SG Grasbrunn-Ne / HaarSG Grasbrunn-Ne III
SG TSV Moosach / Bruck
SG TSV Moosach / BruckSG TSV Moosach II
10:30

Morgen, 09:45 Uhr
FC Dreistern-Neutrudering
FC Dreistern-NeutruderingFC Dreistern II
Fortuna Unterhaching
Fortuna UnterhachingUnterhaching II
09:45

C-Klasse 7

Morgen, 13:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß München
SV Schwarz-Weiß MünchenSchw/Weiß M.
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor III
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
DJK Fasangarten
DJK FasangartenDJK Fasangar II
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija III
13:00

Morgen, 12:00 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg III
FC Stern München
FC Stern MünchenFC Stern III
12:00

Gestern, 20:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham III
MSV Bajuwaren
MSV BajuwarenMSV Bajuware II
2
0
Abpfiff

Morgen, 16:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring III
FC Viktoria München
FC Viktoria MünchenFC Viktoria II
16:30

Aufrufe: 022.11.2025, 12:03 Uhr
Helmut KampaAutor