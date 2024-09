C-Juniorinnen des KSV Hessen Kassel starten erfolgreich

Die neu formierte Mannschaft um das Trainerteam Shabazi/Poznanski/Zani zeigte von Beginn an, dass sie etwas Zählbares aus Mittelhessen mitnehmen wollten und setzten die Gegnerinnen aus Friedensdorf von Anfang an unter Dauerdruck. So dauerte es auch keine zwei Minuten und der Ball lag das erste Mal im Tor der Gastgeberinnen. Nach Zuspiel von Finja Olschok schloss Lisa Fridrich entschlossen ab und erzielte die frühe Führung für den KSV.

In der Folgezeit benötigten die Mädels vom KSV etwas Zeit, um auf dem für sie ungewohnten und etwas holprigen Naturrasen zu ihrem Spiel zu finden und so dauerte es bis zur 12. Minute ehe Paulina Kapsa nach Vorarbeit von Stella Marija Doncev auf 2:o erhöhte. Der Mittelstürmerin des KSV war es dann auch vorbehalten in der 16. Minute in bester Uwe-Seeler-Manier, mit dem Kopf und dem Rücken zum Tor, einen hohen Ball von Lisa Fridrich über die überraschte Torhüterin hinweg im Gehäuse der Gastgeberinnen unterzubringen. Im Anschluss erspielten sich die Junglöwinnen weitere Möglichkeiten die Führung auszubauen, es mangelte im Abschluss aber an der nötigen Präzision und so ging es nach 35 Minuten in die Pause.