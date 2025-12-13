BZL6: Sterkrade feiert Herbstmeisterschaft, Last-Minute Drama in Essen

Der letzte Spieltag des Jahres in der Bezirksliga, Gruppe 6 hatte bereits am Freitag begonnen: Landesliga-Absteiger SpVgg Steele bestätigte seine gute Form aus den vergangenen Wochen auch im Kellerduell gegen Verfolger Sportfreunde Königshardt und verbuchte einen nie gefährdeten 4:0-Erfolg. Am Samstag kam es dann zum Spitzenspiel zwischen Ligaprimus SpVgg Sterkrade 06/07 und Konkurrent SV Burgaltendorf, welches keinen Sieger findet. Parallel gelingt Verfolger VfB Frohnhausen ein spektakulärer 7:4-Heimerfolg, wohingegen sich Aufsteiger Rot-Weiss Essen II durch ein Gegentor in letzter Sekunde mit einem 3:3-Remis gegen SuS Haarzopf zufrieden geben muss.
Zum Auftakt des letzten Hinrunden-Spieltags gastierten die Sportfreunde Königshardt bereits am Freitagabend zum Kellerduell bei Mitstreiter SpVgg Steele, konnte dem Kontrahenten im direkten Duell aber nahezu nichts entgegensetzen:
Während die Anfangsphase noch torlos verblieb, stellten Dominik Faber und Dominik Bongartz in den Schlussminuten des ersten Abschnitts auf 2:0 für die Hausherren, bevor der Landesliga-Absteiger in der Schlussviertelstunde der Partie den Deckel drauf setzte: Abwehrchef Maurice Jednicki und Joker Thoma Bubullima trafen zum 4:0-Heimsieg der SpVgg, die somit am Kontrahenten aus Königshardt vorbeizieht.
18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920
19. Spieltag
08.02.26 Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
08.02.26 SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
08.02.26 Heisinger SV - SpVgg Steele
08.02.26 Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord
08.02.26 Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen
08.02.26 DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001
08.02.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II
08.02.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt