Allgemeines
Sterkrade überwintert an der Spitze.
Sterkrade überwintert an der Spitze. – Foto: Bastian Beckers

BZL6: Sterkrade feiert Herbstmeisterschaft, Last-Minute Drama in Essen

Bezirksliga, Gruppe 6: Der letzte Hinrunden-Spieltag ist im Gange, am Samstag wurde auf drei Plätzen gespielt: Die SpVgg Sterkrade erkämpft sich durch ein Remis bei Verfolger Burgaltendorf die „Herbstmeisterschaft“, während es sowohl in Essen als auch in Frohnhausen Tore regnet.

Der letzte Spieltag des Jahres in der Bezirksliga, Gruppe 6 hatte bereits am Freitag begonnen: Landesliga-Absteiger SpVgg Steele bestätigte seine gute Form aus den vergangenen Wochen auch im Kellerduell gegen Verfolger Sportfreunde Königshardt und verbuchte einen nie gefährdeten 4:0-Erfolg. Am Samstag kam es dann zum Spitzenspiel zwischen Ligaprimus SpVgg Sterkrade 06/07 und Konkurrent SV Burgaltendorf, welches keinen Sieger findet. Parallel gelingt Verfolger VfB Frohnhausen ein spektakulärer 7:4-Heimerfolg, wohingegen sich Aufsteiger Rot-Weiss Essen II durch ein Gegentor in letzter Sekunde mit einem 3:3-Remis gegen SuS Haarzopf zufrieden geben muss.

Das ist der 17. Spieltag:

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
4
0
Abpfiff

Zum Auftakt des letzten Hinrunden-Spieltags gastierten die Sportfreunde Königshardt bereits am Freitagabend zum Kellerduell bei Mitstreiter SpVgg Steele, konnte dem Kontrahenten im direkten Duell aber nahezu nichts entgegensetzen:

Während die Anfangsphase noch torlos verblieb, stellten Dominik Faber und Dominik Bongartz in den Schlussminuten des ersten Abschnitts auf 2:0 für die Hausherren, bevor der Landesliga-Absteiger in der Schlussviertelstunde der Partie den Deckel drauf setzte: Abwehrchef Maurice Jednicki und Joker Thoma Bubullima trafen zum 4:0-Heimsieg der SpVgg, die somit am Kontrahenten aus Königshardt vorbeizieht.

Heute, 15:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
7
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
1
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
3
3
Abpfiff

Morgen, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
11:00

Morgen, 13:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30

Morgen, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:15live

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:30

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920

19. Spieltag
08.02.26 Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
08.02.26 SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
08.02.26 Heisinger SV - SpVgg Steele
08.02.26 Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord
08.02.26 Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen
08.02.26 DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001
08.02.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II
08.02.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt

