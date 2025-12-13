BZL6: Sterkrade feiert Herbstmeisterschaft, Last-Minute Drama in Essen

Zum Auftakt des letzten Hinrunden-Spieltags gastierten die Sportfreunde Königshardt bereits am Freitagabend zum Kellerduell bei Mitstreiter SpVgg Steele, konnte dem Kontrahenten im direkten Duell aber nahezu nichts entgegensetzen:

Während die Anfangsphase noch torlos verblieb, stellten Dominik Faber und Dominik Bongartz in den Schlussminuten des ersten Abschnitts auf 2:0 für die Hausherren, bevor der Landesliga-Absteiger in der Schlussviertelstunde der Partie den Deckel drauf setzte: Abwehrchef Maurice Jednicki und Joker Thoma Bubullima trafen zum 4:0-Heimsieg der SpVgg, die somit am Kontrahenten aus Königshardt vorbeizieht.