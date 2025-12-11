 2025-12-03T05:51:34.672Z

Sterkrade hat die Herbstmeisterschaft in der eigenen Hand.
Sterkrade hat die Herbstmeisterschaft in der eigenen Hand. – Foto: Markus Becker

BZL6: Showdown um die Herbstmeisterschaft, Verfolger-Duell beim VSV

Bezirksliga, Gruppe 6: Der letzte Hinrunden-Spieltag steht auf der Agenda, schon am Freitag wird gespielt: Die SpVgg Steele lädt Tabellennachbar Sportfreunde Königshardt zum Heimspiel, bevor am Samstag das Spitzenspiel zwischen Ligaprimus SpVgg Sterkrade und Mitstreiter SV Burgaltendorf ansteht.

Der letzte Spieltag des Jahres in der Bezirksliga, Gruppe 6 steht auf dem Programm, und hat einiges zu bieten: Nachdem die SpVgg Steele und Kontrahent Sportfreunde Königshardt im Kellerduell eröffnen, folgt am Samstag dann die Entscheidung um die „Herbstmeisterschaft“: Spitzenreiter SpVgg Sterkrade 06/07 will - nach der Übernahme der Tabellenspitze in der Vorwoche - den Platz an der Sonne im direkten Duell mit Verfolger SV Burgaltendorf verteidigen. Am Sonntag kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn Vogelheimer SV und DJK Arminia Klosterhardt.

Das ist der 17. Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
19:00

Sa., 13.12.2025, 15:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:00live

Sa., 13.12.2025, 15:30 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
16:00

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
11:00

So., 14.12.2025, 13:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:00

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:15live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:30

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920

19. Spieltag
08.02.26 Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
08.02.26 SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
08.02.26 Heisinger SV - SpVgg Steele
08.02.26 Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord
08.02.26 Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen
08.02.26 DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001
08.02.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II
08.02.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt

