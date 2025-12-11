BZL6: Showdown um die Herbstmeisterschaft, Verfolger-Duell beim VSV

Der letzte Spieltag des Jahres in der Bezirksliga, Gruppe 6 steht auf dem Programm, und hat einiges zu bieten: Nachdem die SpVgg Steele und Kontrahent Sportfreunde Königshardt im Kellerduell eröffnen, folgt am Samstag dann die Entscheidung um die „Herbstmeisterschaft“: Spitzenreiter SpVgg Sterkrade 06/07 will - nach der Übernahme der Tabellenspitze in der Vorwoche - den Platz an der Sonne im direkten Duell mit Verfolger SV Burgaltendorf verteidigen. Am Sonntag kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn Vogelheimer SV und DJK Arminia Klosterhardt.