BZL6: Showdown um die Herbstmeisterschaft, Verfolger-Duell beim VSV

Der letzte Spieltag des Jahres in der Bezirksliga, Gruppe 6 steht auf dem Programm, und hat einiges zu bieten: Nachdem die SpVgg Steele und Kontrahent Sportfreunde Königshardt im Kellerduell eröffnen, folgt am Samstag dann die Entscheidung um die „Herbstmeisterschaft“: Spitzenreiter SpVgg Sterkrade 06/07 will - nach der Übernahme der Tabellenspitze in der Vorwoche - den Platz an der Sonne im direkten Duell mit Verfolger SV Burgaltendorf verteidigen. Am Sonntag kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn Vogelheimer SV und DJK Arminia Klosterhardt.
18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920
19. Spieltag
08.02.26 Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf
08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV
08.02.26 SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926
08.02.26 Heisinger SV - SpVgg Steele
08.02.26 Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord
08.02.26 Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen
08.02.26 DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001
08.02.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II
08.02.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt