BZL6: Königshardt überrascht gegen Vogelheim, irre Wendung im Topspiel

Einzig drei Punkte waren es, die die SpVgg Sterkrade 06/07 und Verfolger VfB Frohnhausen vor dem direkten Aufeinandertreffen im Auftaktspiel des Wochenendes voneinander trennten. Für die Gäste ging es somit darum, mit einem Dreier gleichzuziehen und Aufschluss zur Spitzengruppe zu halten. Auf dem Platz sah es dann auch lange Zeit danach aus, als würde dieses Vorhaben auch gelingen, bevor die SpVgg in der Schlussphase aufdrehte und den Hoffnungen des VfB ein Ende setzte:

Bereits nach 16 absolvierten Minuten war es Gäste-Topstürmer Mohamed Said, der mit seinem 15. Saisontor auf 1:0 stellte. Die Hausherren, die mit einem Heimdreier vorübergehend auf Rang eins vorstoßen konnten, taten sich in der Folge schwer, eine Antwort zu finden, ehe Damian Vergara Schlootz fünf Minuten vor der Pause ausglich. In Durchgang zwei passierte dann lange nichts, bis Aaron Langen mit Beginn der Schlussviertelstunde auf 2:1 für Sterkrade stellte und die SpVgg auf die vermeintliche Siegerstraße brachte. Doch Frohnhausen antwortete prompt und markierte durch den zweiten Tagestreffer Saids der erneuten Ausgleich‘, ehe Robin Papert mit seinem Treffer vier Minuten vor Spielende den Schlusspunkt setzte.