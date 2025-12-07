BZL6: Königshardt überrascht gegen Vogelheim, irre Wendung im Topspiel

Am Sonntag ist der vorletzte Spieltag des Jahres in der Bezirksliga, Gruppe 6 zu Ende gegangen: Nachdem die SpVgg Sterkrade 06/07 durch einen Topspiel-Sieg gegen Verfolger VfB Frohnhausen bereits am Freitagabend im Rennen um die „Herbstmeisterschaft“ vorgelegt hatte, verspielte Mitstreiter SV Burgaltendorf am Sonntag eine 3:0-Führung gegen Kontrahent DJK Arminia Klosterhardt und ist den Platz an der Sonne folglich los. Parallel feiern die Sportfreunde Königshardt einen überraschenden Punktgewinn gegen den Vogelheimer SV.
Einzig drei Punkte waren es, die die SpVgg Sterkrade 06/07 und Verfolger VfB Frohnhausen vor dem direkten Aufeinandertreffen im Auftaktspiel des Wochenendes voneinander trennten. Für die Gäste ging es somit darum, mit einem Dreier gleichzuziehen und Aufschluss zur Spitzengruppe zu halten. Auf dem Platz sah es dann auch lange Zeit danach aus, als würde dieses Vorhaben auch gelingen, bevor die SpVgg in der Schlussphase aufdrehte und den Hoffnungen des VfB ein Ende setzte:
Bereits nach 16 absolvierten Minuten war es Gäste-Topstürmer Mohamed Said, der mit seinem 15. Saisontor auf 1:0 stellte. Die Hausherren, die mit einem Heimdreier vorübergehend auf Rang eins vorstoßen konnten, taten sich in der Folge schwer, eine Antwort zu finden, ehe Damian Vergara Schlootz fünf Minuten vor der Pause ausglich. In Durchgang zwei passierte dann lange nichts, bis Aaron Langen mit Beginn der Schlussviertelstunde auf 2:1 für Sterkrade stellte und die SpVgg auf die vermeintliche Siegerstraße brachte. Doch Frohnhausen antwortete prompt und markierte durch den zweiten Tagestreffer Saids der erneuten Ausgleich‘, ehe Robin Papert mit seinem Treffer vier Minuten vor Spielende den Schlusspunkt setzte.
Parallel standen sich Fortuna Bottrop und Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II gegenüber. Sowohl die Hausherren als auch die Essener Gäste gingen nach aufgestellten Siegesserien mit breiter Brust in die Begegnung, schlussendlich konnte sich aber nur eine Mannschaft mit weiteren drei Punkten belohnen. In einem durchweg spannenden wie ausgeglichenen Duell war es am Ende die RWE-Reserve, die den nächsten Erfolg bejubelt:
Offensivmann Joel Bema sorgte nach zwanzig Spielminuten für die Gästeführung, die auch bis zum Seitenwechsel Bestand hatte, ehe Lennart Jablonski diese unmittelbar nach dem Wiederbeginn zunichte machte. Weil jedoch Marcel Platzek die RWE kurze Zeit wieder in Führung schoss, geriet der Aufsteiger erneut auf die Siegerstraße und konnte den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff über die Zeit bringen. Der Auswärtssieg bedeutet dabei bereits den dritten Dreier in Serie, wohingegen die Fortuna nach fünf Siegen in Serie erstmals leer ausgeht.
Ganze sechs Ligapartien musste Kellerkind Fatihspor Essen 2001 auf Zählbares warten, ehe im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Dostlukspor Bottrop nun der Befreiungsschlag gelingen sollte. Im ersten Sonntagsspiel setzten sich die Essener Gäste schlussendlich knapp mit 3:1 durch, allen voran ein Akteur präsentierte sich in Bestform:
Sturm-Routinier Emre Kececi schoss die 01er - begünstigt durch den zweinzeitlichen Platzverweis gegen Bottrop-Akteur Arif Elyesa Medil - per Hattrick auf die Siegerstraße, bevor die Hausherren in der Schlussphase nochmal rankam: Khaled Al-Kadi und Ismail Talha Uzan besorgten die Anschlusstreffer zum 2:3, die zugleich den Endstand bescherten.
17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr
18. Spieltag
01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920