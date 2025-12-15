BZL6: Klosterhardt ist Herbstmeister, Fortuna siegt dank Torwart-Tor

Nachdem der letzte Hinrunden-Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 bereits am Freitagabend begonnen hatte, folgten am Samstag gleich drei Duelle: Während sich die SpVgg Sterkrade 06/07 und Verfolger SV Burgaltendorf im Spitzenspiel die Punkte teilten, trennten sich auch Rot-Weiss Essen II und SuS Haarzopf Remis. Dem VfB Frohnhausen gelang derweil ein spektakulärer 7:4-Heimdreier. Auch der Sonntag hatte es in sich: Während TuSEM Essen Verfolger Dostlukspor Bottrop mit 3:0 bezwingt, rollt DJK Arminia Klosterhardt über Konkurrent Vogelheimer SV drüber und sichert sich den Platz an der Sonne. Parallel fahren auch DJK Arminia Lirich 1920, die Spvgg Sterkrade-Nord und Fortuna Bottrop wichtige Siege ein. Letzter feiert zwei Treffer tief in der Nachspielzeit inklusive Torwart-Tor von Schlussmann Cedric Lohe.

Das ist der 17. Spieltag:

Zum Auftakt des letzten Hinrunden-Spieltags gastierten die Sportfreunde Königshardt bereits am Freitagabend zum Kellerduell bei Mitstreiter SpVgg Steele, konnte dem Kontrahenten im direkten Duell aber nahezu nichts entgegensetzen: Während die Anfangsphase noch torlos verblieb, stellten Dominik Faber und Dominik Bongartz in den Schlussminuten des ersten Abschnitts auf 2:0 für die Hausherren, bevor der Landesliga-Absteiger in der Schlussviertelstunde der Partie den Deckel drauf setzte: Abwehrchef Maurice Jednicki und Joker Thoma Bubullima trafen zum 4:0-Heimsieg der SpVgg, die somit am Kontrahenten aus Königshardt vorbeizieht.

Am Samstag standen dann die nächsten Duelle auf dem Programm, in Frohnhausen standen sich Aufstiegsanwärter VfB Frohnhausen und Kellerkind Sportfreunde Niederwenigern im direkten Duell gegenüber. Die Gastgeber, die nach den Niederlagen gegen die Tabellennachbarn Sterkrade und DJK Arminia Klosterhardt zuletzt auf Wiedergutmachung aus waren, lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit dem Oberliga-Absteiger aus Niederwenigern: Bereits nach sechs Minuten knipste Issa Adnan Said die Hausherren mit 1:0 in Führung, ehe Prince Chigamezu Igbozuruike und Kevin Zamkiewicz im Anschluss auf 3:0 erhöhten. Den Sportfreunden war derweil lediglich ein Treffer vorbehalten, als Stürmer Justin Barke kurz vor dem Seitenwechsel vom Punkt aus verwandelte. Nach dem Wiederbeginn wurde es dann richtig wild: Während der VfB vier weitere Treffer beisteuerte, trafen auch die Gäste dreifach. Somit stand schlussendlich ein spektakuläres 7:4 zugunsten Frohnhausens auf der Anzeigetafel, wodurch der VfB den Anschluss auf die Spitzenplätze wahrt. Niederwenigern hingegen überwintert in der Grauzone.

In Burgaltendorf stieg derweil der vermeidliche Herbstmeisterschafts-Showdown, schließlich standen sich mit Spitzenreiter SpVgg Sterkrade 06/07 und Verfolger SV Burgaltendorf die beiden direkten Konkurrenten um die Tabellenspitze zum Jahresabschluss gegenüber. Somit war bereits vor der Partie ein hochkarätiges Duell auf Augenhöhe versprochen, was die Mannschaften dann auch auf dem Feld bestätigten: Während sich sowohl die SpVgg aus Sterkrade, die mit einem Remis die Herbstmeisterschaft sicher hätten, als auch Herausforderer Burgaltendorf im ersten Abschnitt in erster Linie auf eine stabile Defensivabteilung fokussierten, fielen nach dem Seitenwechsel auch Tore. Eröffnet von dem Führungstreffer von SVB-Verteidiger Jason-Lee Gerhardt sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich eine rasante zweite Hälfte, in der Gästestürmer Damian Vergara Schlootz eine Viertelstunde vor Schluss für den erlösenden Ausgleich Sterkrades sorgte. Zwar verbleibt die SpVgg durch die Punkteteilung an der Tabellenspitze, sollte allerdings die DJK Arminia Klosterhardt am Sonntag gewinnen, würde sich die Arminia auf die letzten Meter die Herbstmeisterschaft schnappen.

Einige Tore waren derweil in Essen geboten, wo Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II den zuletzt formstarken SuS Haarzopf zu Gast hatte. Während die RWE-Reserve aus den vergangenen drei Spielen jeweils Siege verzeichnete, verzeichneten die Gäste gar sechs aufeinanderfolgende Erfolge. Folglich war von einem ausgeglichenen Duell zweier selbstbewusster Kontrahenten auszugehen, was sich dann auch bestätigte: Den besseren Start in die Begegnung erwischten zweifellos die Gäste, die durch Treffer von Ben Ansorge und Michael Seidelmann nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung gingen. Mit diesem Resultat ging es wenig später dann auch in die Halbzeit, bevor die RWE eine Aufholjagd startete: Angeführt von Sturm-Routinier Marcel Platzek kamen die Essener zum Anschluss, ehe der eingewechselte Luis Förster zum Ausgleich netzte. Anschließend blieb es dann bis in die Nachspielzeit spannend, bis RWE-Topstürmer Platzek zunächst das 3:2 der Profi-Vertretung erzielte und Gästeknipser Felix Franken quasi mit dem Schlusspfiff noch den Last-Minute-Ausgleich besorgte.

Sechs Punkte trennten Gastgeber TuSEM Essen und Aufsteiger Dostlukspor Bottrop vor dem direkten Duell am Sonntagvormittag voneinander. Demnach waren die Gäste darauf aus, die knappe 2:3-Niederlage gegen Fatihspor Essen 2001 aus der Vorwoche vergessen zu machen und mit einem Auswärtsdreier zum Tabellennachbarn aus Essen aufzuschließen. Doch der TuSEM agierte - wie soft oft auf heimischem Terrain - äußerst souverän und ließ dem Rivalen keine Chance: Nachdem Fabio Herrmann die Hausherren mit seinem Treffer nach einer Viertelstunde Spielzeit früh in Führung schoss, ging es anschließend mit dem knappen Vorsprung zugunsten der Essener in die Pause. Nach dem Wiederbeginn blieb es dann lange torlos, ehe Lukas Paulun und Fabian Riesener den TuSEM in der Schlussphase erlösten und den 3:0-Heimerfolg unter Dach und Fach brachten.

Aufgrund der Punkteteilung zwischen den Konkurrenten Sterkrade und Burgaltendorf am Vortag war klar, dass Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt das Zepter „Herbstmeisterschaft“ nun in der eigenen Hand hatte. Aufgrund der fabelhaften Bilanz von vier aufeinanderfolgen Ligasiegen - inklusive den beiden Erfolgen gegen die direkten Konkurrenten Burgaltendorf und Frohnhausen - brauchte es im Auswärtsspiel bei Verfolger Vogelheimer SV drei Zähler, um auf Platz eins zu überwintern. Wie motiviert die Arminia angesichts dieser Ausgangslage in die Partie ging, wurde dann auf dem Platz deutlich: Samuel Zegadlo und Emre Yalcin führten die DJK bereits in den ersten zwanzig Minuten mit ihren Treffern auf die Siegerstraße, welche zugleich den Pausenstand bedeuteten. Auch nach dem Wiederbeginn zeichnete sich dann ein klares Bild ab: Nachdem Max Langerbein das 3:0 folgen ließ, besorgten Melvin Glogic und erneut Zegadlo die Treffer zum 5:0-Kantersieg. Während sich die Arminia somit doch noch zum Herbstmeister krönt, überwintert Vogelheim mit sieben Zählern Rückstand auf Rang sechs.

Kellerkind Fatihspor Essen 2001 bekam es anschließend im Heimspiel mit Kontrahent Fortuna Bottrop zu tun, der aufgrund des ordentlichen Polsters von 15 Punkten auf dies Essener favorisiert in die Begegnung ging. Doch das Aufeinandertreffen verlief dann ausgeglichener, als zunächst vermutet: Nachdem Fortuna-Stürmer Emre Kilic den einzigen Treffer der ersten Hälfte verantwortete, wandelten die Hausherren den knappen Rückstand durch Tore von Tolga Yigit und Emre Kecici in eine 2:1-Führung um. Diese sollte dann auch bis tief in die Nachspielzeit anhalten, ehe die Gäste ein spektakuläres Comeback starteten: Denn in der ersten Minute der Nachspielzeit war es niemand geringeres als Fortuna-Schlussmann Cedric Lohe, der zum Ausgleich einnetzte, bevor Joker Robin Nordmann quasi mit dem Schlusspfiff gar noch den Siegtreffer für die Rot-Weißen folgen ließ.

Im Keller-Krimi des Wochenendes standen sich dann Aufsteiger Heisinger SV und Verfolger DJK Arminia Lirich 1920 gegenüber. Sowohl die Hausherren als auch die Kontrahenten im Tabellenkeller konnten zuletzt nicht überzeugen und waren im direkten Aufeinandertreffen folglich zwingend auf Zählbares angewiesen, um den Jahresabschluss dennoch positiv zu beenden. Nach intensiven 90 Minuten inklusive zweier Platzverweise durften sich schlussendlich die Gäste freuen: Während die Partie zunächst noch ohne Offensive Highlights begann, brachte Philipp Reichardt den HSV zunächst mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Arminia ließ jedoch nicht lange auf sich warten, schließlich markierte Jihan Jeremi Bayram mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Nach dem Wiederbeginn hielt das Remis dann bis in die Schlussphase, ehe Ugochukwu Akubuike die Gäste 20 Minuten vor Schluss auf die Siegerstraße führte. Im Anschluss mussten die Rot-Weißen jedoch zwei Rückschläge einstecken, als Torschütze Bayram und Yahia El-Haouari jeweils mit Platzverweis vom Feld mussten. Am Ergebnis sollte dies aber dennoch nichts mehr ändern, wodurch der Arminia zum Ende des Jahres - nach zuvor sieben sieglosen Auftritten in Serie - doch noch der Befreiungsschlag glückt.

Zum Abschluss des Spieltags gastierte dann Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr bei der Spvgg Sterkrade-Nord. Aufgrund dessen, dass die Gäste mit einzig drei Zählern auf der Habenseite abgeschlagen am Tabellenende standen, galt der Landesliga-Absteiger als klarer Außenseiter und konnte auch nicht mit Zählbarem überraschen: Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi und Oguzhan Mirac Cengiz trafen nach einer halben Stunde Spielzeit zum 2:0 für Sterkrade, womit es anschließend in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel folgte dann aber die Aufholjagd Überruhrs, das durch Treffer von Yoshitaka Myojin und Eljvir Ahmet ausglichen. Doch in der Schlussphase ließen die Hausherren dann nochmal die Muskeln spielen und markierten durch Nick Perenz, Danny Perenz und Justin Beckmann die Treffer zum 5:2-Endresultat.

____

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag

01.02.26 TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop

01.02.26 VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop

01.02.26 Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf

01.02.26 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II

01.02.26 Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr

01.02.26 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt

01.02.26 Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07

01.02.26 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele

01.02.26 Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920



19. Spieltag

08.02.26 Dostlukspor Bottrop - SV Burgaltendorf

08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Vogelheimer SV

08.02.26 SuS Haarzopf - TuSEM Essen 1926

08.02.26 Heisinger SV - SpVgg Steele

08.02.26 Sportfreunde Königshardt - Spvgg Sterkrade-Nord

08.02.26 Fortuna Bottrop - VfB Frohnhausen

08.02.26 DJK Arminia Lirich 1920 - Fatihspor Essen 2001

08.02.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Rot-Weiss Essen II

08.02.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Klosterhardt