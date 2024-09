BZL Süd: Peiting punktet gegen Raisting - BCF gewinnt Kellerduell

Spiele am Sonntag

Der FC Wacker München wollte den Schwung aus den letzten Wochen gegen Planegg mitnehmen. Am Ende steht allerdings eine klare Heimniederlage. Kurz vor der Pause gerieten die Hausherren durch einen Doppelschlag der Gäste in Rückstand. Nach der Pause erhöhte der Aufsteiger dann auf 4:0. Der Ehrentreffer der Hausherren gelang kurz vor Schluss durch ein Eigentor von Carlos Mensah (85.).

Im achten Spiel in dieser Saison ist es erstmals soweit - der SV Raisting lässt Punkte gegen Aufsteiger Peiting liegen. Nachdem der Tabellenführer kurz nach dem Seitenwechsel durch Benedikt Multerer in Führung gegangen war, gelang den Gästen in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Torschütze war der kurz zuvor eingewechselte Christoph Enzmann (90+1.).

Der SV Waldperlach steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen den BCF Wolfratshausen geriet die Elf von Herbert Wolfahrt kurz vor dem Seitenwechsel in Rückstand. Ralf Schubnell war für die Gäste zur Stelle (43.). Nach einer Stunde erhöhte Fabio Ratte dann auf 2:0 für die Gäste (60.). Zwar konnte Simon Neulinger in der 72. Minute nochmal für den SVW verkürzen, doch in der 80. Minute machte Manuel Spreiter den Deckel für die Gäste drauf. Waldperlach bleibt auf dem 13. Tabellenplatz. Wolfratshausen gelingt ein Befreiungsschlag auf Rang zehn.

SV Waldperlach – BCF Wolfratshausen 1:3

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Alexander Buchholz (60. Patrick Heyn) (84. Simon Meyer), Kerian Wohlfahrt, Julius Becker, Francesco Pardi (60. Thorsten Walfort), Dzenis Toskic (74. Michael Pleyer), Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (60. Simon Neulinger), Philipp Schaefer, Luca Mancusi, Fabian Freytag-Schönwalde

BCF Wolfratshausen: Adrian Neumeier, Bernhard Kresta, Leonardo Lajqi, Omar Seni Worogo, Amani Mbaraka, Ralf Schubnell, Fatih Kocyigit (86. Dorde Jovic), Mustafa Kantar (60. Manuel Spreiter), Fabio Ratte (62. Benjamin Kuqi), Fabijan Podunavac, Erkut Satilmis

Tore: 0:1 Ralf Schubnell (43.), 0:2 Fabio Ratte (60.), 1:2 Simon Neulinger (72.), 1:3 Manuel Spreiter (80.)