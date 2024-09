BZL Ost: Sieg gegen Peterskirchen - Dornen bauen Tabellenführung aus

Der SV Dornach will baut die Tabellenführung nach dem knappen Sieg gegen Peterskirchen aus. Alle Spiele am 8. Spieltag der Bezirksliga Ost im Überblick.

SV Dornach – Peterskirchen 1:0

SV Dornach: Dominik Bertic, Maximilian Leidecker, Manuel Wagatha, Markus Buck, Markus Hanusch, Sebastian Mandler, Felix Partenfelder, Simon Reitmayer (69. René Reiter), Hugo Heise (81. Manuel Ring), Can Bozoglu (90. Stefan Schmitt), Fabian Aicher (84. Lennard Schwarzmann)

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Dominik Toller (81. Dominik Schlögl), Marcel Schauberger, Raphael Reichgruber, Marcus Schauberger, Alexander Ortner, Kilian Spiel, Alexander Thusbaß, Alexander Irlweg (88. Dennis Waldinger), Georg Hütter (78. Jonas Huber), Alexander Rohde (73. Florian Rudholzner)

Tore: 1:0 Fabian Aicher (82.)

Spiele am Sonntag

Spiele am Samstag:

Der TSV Fridolfing feiert überraschend den zweiten Saisonsieg. Gegen den FC Töging siegte der TSV mit 3:0. Für den Dosenöffner sorgte David Prams in der 37. Minute. Die Vorentscheidung fiel bereits kurz nach der Halbzeit. In der 51. Minute erhöhte Christian Fuchs für die Hausherren. Den Schlusspunkt besorgte vor 250 Zuschauern Levi Hufnagl in der Schlussminute. Mit dem Sieg gibt die Mannschaft von Trainer Tobias Schild die rote Laterne ab. Die Gäste aus Töging dagegen rutschen in der Tabelle weiter ab. TSV Fridolfing – FC Töging 3:0

TSV Fridolfing: Maximilian Kiermeier, Tobias Wolferstetter, Christian Fuchs, Leon Krautenbacher, Dominik Oswald (68. Maximilian Vogl), Dominik Kühnhauser, David Prams (73. Levi Hufnagl), Alexander Auer (85. Michael Seehuber), Tobias Steinmaßl (94. Kilian Maxlmoser), Tobias Schild, Lukas Birner (85. Raphael Stettmeier) - Trainer: Josef Aschauer - Trainer: Tobias Schild

FC Töging: Jonas Eschler, Daniel Bruckhuber, Alexander Huber (58. Maksim Moor), Ajlan Arifovic, Julian Preis, Julian Niedermeier (68. Lukas Zelger), Thomas Weichselgartner, Ivo Petrovic (36. Alexander Huber) (58. Maksim Moor), Paul Meyer (54. Marius Hutterer), Johannes Grösslinger, Endurance Ighagbon - Trainer: Markus Leipholz

Schiedsrichter: Thomas Wagner - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 David Prams (37.), 2:0 Christian Fuchs (51.), 3:0 Levi Hufnagl (90.)

Der TSV Siegsdorf ist das neue Schlusslicht in der Bezirksliga Süd. Im Heimspiel gegen den TSV Dorfen kamen die Siegsdorfer vor 121 Zuschauern nicht über eine 1:2-Niederlage hinaus. Nach 22 Minuten sorgte Gerhard Thalmeier für die Gästeführung. Kurz nach der Halbzeit legte Alexander Linner für Dorfen nach. Die Gastgeber konnten in Person von Fabian Furch zwar noch verkürzen, die Niederlage ließ sich aber nicht mehr abwenden. Mit dem Sieg klettert Dorfen in der Tabelle weiter nach oben. TSV Siegsdorf – TSV Dorfen 1:2

TSV Siegsdorf: Fabian König, Manuel Schlesak (80. Stefan Mauerkirchner), Fabian Furch, Florian Zaunick (60. Arthur Wittmann), Elias Mayer, Paul Wittmann (60. Felix Brandner), Maximilian Huber, Felix Schrobenhauser (74. Sebastian Reiter), Liam Grill, Florian Aigner, Daniel Kohlmaier (59. Sebastian Groiß) - Trainer: Stefan Mauerkirchner

TSV Dorfen: Alexander Wolf, Benedikt Hönninger, Timo Lorant, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Felix Blaha, Marvin Bräuniger (86. Bastian Rachl), Markus Mittermaier, Gerhard Thalmaier (94. Yavuz Tenha), Leon Eicher (61. Alois Eberle) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

Schiedsrichter: Mert Akkoyun - Zuschauer: 121

Tore: 0:1 Gerhard Thalmaier (22.), 0:2 Alexander Linner (55.), 1:2 Fabian Furch (71.)

Der SV Miesbach kassiert gegen den FC Langengeisling die zweite Heimniederlage in Folge. David Riederle und Elias Mehringer sorgten für die Treffer der Gäste. Die Miesbacher schwächten sich zudem mit einem Platzverweis gegen Sean Erten selbst. Mit der Niederlage verpasst die Mannschaft von Trainer Hans-Werner Grünwald den Sprung an die Tabellenspitze. Der FC Langengeisling schließt mit dem Sieg weiter auf die Spitzengruppe auf. SV Miesbach – FC Langengeisling 0:2

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter (83. Florian Stoib), Johannes Schneider, Josef Pötzinger (62. Dominic Baumann), Robert Mündl (69. Benjamin Kram), Jonas Matschiner, Fabian Bauer, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann, Sean Erten - Trainer: Hans-Werner Grünwald

FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Severin Stenzel, Maximilian Hintermaier (91. Filip Göpel), Kilian Stenzel, Hannes Dornauer (54. Elias Mehringer), David Riederle, Paul Bucher, Kilian Kaiser (83. Thomas Hinterwimmer), Maximilian Birnbeck, Karim Howlader (73. Carlos Prados) - Trainer: Maximilian Hintermaier

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 191

Tore: 0:1 David Riederle (53.), 0:2 Elias Mehringer (90.)

Gelb-Rot: Sean Erten (79./SV Miesbach/)

Vor 120 Zuschauern trennten sich der TuS Holzkirchen und die SpVgg Altenerding mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Altenerding gingen zunächst in der 34. Minute durch Leonardo Tunjic in Führung. Den Ausgleich erzielte die Mannschaft von Trainer Sven Teichmann im zweiten Durchgang. Nach 58 Minuten verwandelte Alexander Zetterer einen Foulelfmeter. Altenerding verpasst es damit, sich endgültig in der Spitzengruppe zu etablieren. Auch Holzkirchen tritt im Abstiegskampf auf der Stelle. TuS Holzkirchen – SpVgg Altenerding 1:1

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Lukas Krepek, Leonhard Gerg (46. Andreas Bauer), Julian Dolenga, Luka Radulovic, Alexander Zetterer, Drilon Shukaj, Jakob Gerg, Emil Albrecht (59. Maximilian Freundl) (80. Stefan Hofinger), Maximilian Freundl (80. Stefan Hofinger), Tim Feldbrach (73. Christopher Korkor) - Trainer: Sven Teichmann

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Ridwan Bello, Tobias Lamm, Sebastian Gruber (61. Alexander Weiher), Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Nihad Mujkic (72. Michael Gartner), Thomas Bachmaier (85. Edouard Amissi), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic (79. Marc Winkelmann), Mehmet Cay (61. Jannik Obermaier) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Leonardo Tunjic (34.), 1:1 Alexander Zetterer (58. Foulelfmeter)

Spiele am Freitag:

Der TSV Ampfing gewinnt einen wilden Schlagabtausch gegen den TSV Zorneding. Zunächst gingen die Gastgeber in der 22. Minute durch Matthias Schuster in Führung. In der 36. Minute glich Ruslan Klimov für Ampfing aus, nur wenige Minuten später stellte Schuster die Zornedinger Führung mit seinem zweiten Treffer wieder her.

Bei diesem Spielstand blieb es bis zur 68. Minute. Dann sorgte Bastian Grahovac wieder für ausgeglichene Verhältnisse. Kurz vor Schluss schnürte Grahovac seinen Doppelpack und drehte das Spiel komplett zum Ampfings Gunsten. Die Gäste brachten den knappen Vorsprung im Anschluss über die Zeit.

TSV Zorneding – TSV Ampfing 2:3

TSV Zorneding: Michael Pohn, Tobias Knöcklein, Daniel Winzer, Moritz Ziepl, Markus Weth, Julian Kolbe (67. Paul Freihaut), Paul Schweighardt, Yazar Taskin (87. Maximilian Jarosch), Maximilian Hotz (84. Michael Witaschek), Matthias Schuster (46. Florian Höger), Florian Kopp (67. Julian Ullrich)

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Daniel Toma, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Georg Niehoff (31. Korbinian Leserer), Kevin Kuffel, Berat Uzun (46. Dimitrios Vourtsis), Ruslan Klimov, Erhan Yazici

Tore: 1:0 Matthias Schuster (22.), 1:1 Ruslan Klimov (36.), 2:1 Matthias Schuster (40.), 2:2 Bastian Grahovac (68.), 2:3 Bastian Grahovac (86.)

Der FC Moosinning entscheidet ein hitziges Duell mit dem TuS Raubling für sich. Die Gäste legten einen Blitzstart hin und gingen bereits in der vierten Minute durch einen Treffer von Ante Basic in Führung. Nach einer halben Stunde schlug Raubling aber in Person von Lorenz Jilg zurück. In der zweiten Hälfte legte Moosinning wieder vor. Tim Schmolmann erzielte das 2:1 für die Gäste, die sich anschließend selbst schwächsten. Maximilian Lechner handelte sich fünzehn Minuten vor Schluss erst eine Zeitstrafe ein und sah anschließend noch die gelb-rote Karte. Den Sieg ließ sich der FCM trotzdem nicht mehr nehmen. Fabian Ulitzka machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf. TuS Raubling – FC Moosinning 1:3

TuS Raubling: Sebastian Leppert, Ajdin Mehinovic, Michael Gruber, Lorenz Jilg, Fabian Jäger, Dominic Reisner, Luca Ziemba (63. Christian Stuffer), Marius Pappenberger, Karl Schnurr, Niko Hable, Lukas Schoeffel

FC Moosinning: Aaron Siegl, Bastian Lanzinger, Liam Fitzpatrick (93. Luis Haumann), Lukas Winhart, Tim Schmolmann (90. Stefan Haas), Jan-Lukas Hering, Fabian Ulitzka, Ante Basic (88. Fehmi Baǧci), Mateus Hones, Abdelaziz Abdane, Maximilian Lechner

Tore: 0:1 Ante Basic (4.), 1:1 Lorenz Jilg (31.), 1:2 Tim Schmolmann (57.), 1:3 Fabian Ulitzka (90.+3)

Gelb-Rot: Maximilian Lechner (75./FC Moosinning/)